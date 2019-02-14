單身情人節不孤獨 5本好書獲得勇氣

（中央社記者劉麗榮台北14日電）有伴沒伴都有煩惱，書店業者推薦5本好書，其中「愛的解答之書」，解答兩性相處時的疑難雜症；「小熊維尼的幸福魔法書」則可讓孤單情人節得到自我療癒的另類幸福。

今天是西洋情人節，有伴的人忙著放閃慶祝，單身者做自己的情人，也可以過得很好。誠品書店說，在韓國熱賣超過60萬本的「小熊維尼的幸福魔法書」，透過淺顯易懂的文字和精美的插圖，告訴讀者在平凡的日常生活裡，幸福的事其實每天都有，不論單身或非單身，幸福的人生自己創造。

若是剛「失去」一段關係的讀者，誠品書店推薦閱讀知名IG混墨手寫與短文創作者渺渺的新書「你已走遠，我還在練習道別」，她用溫柔筆觸寫下留在原地的人心中的想念與不捨，「最悲傷的事，不是遇不見，是明明遇見了最好的你，卻終究走不到一起」，讓粉絲力推「至少世界上還有一個人懂我」。

兩人關係中最怕喪失自我，誠品書店推薦12日甫獲頒誠品閱讀職人大賞「年度最期待作家」林夕的最新作品「那麼，你自己呢？」。這本書提醒了讀者「自己」與「別人」是可以並存的，在關係中迎合另一半的價值觀與是非觀之前，想想那個曾經實實在在的自己。

博客來網路書店也針對兩性相處時的曖昧、告白、失戀等疑難雜症推薦書籍，像是「愛的解答之書」，不管有什麼問題，這本書會用打臉、精闢又帶點哲學意味的答案回應。

此外，「為愛徬徨的勇氣：阿德勒的幸福方法論」闡述愛的本質與技巧，希望不論是有愛想愛或正在愛的人們，都能好好愛，這也是「被討厭的勇氣」作者岸見一郎的戀愛教科書。（編輯：林孟汝）1080214