頭好壯壯 台東林管處：廣原小熊不像被棄養

（中央社記者盧太城台東縣17日電）7月底和黑熊媽媽走散的台東「廣原小熊」，目前在深山照養。有人質疑小熊是被熊媽媽棄養，台東林管處表示，廣原小熊頭好壯壯，不像被「汰弱留強」的棄養。

去年7月花蓮南安瀑布步道發現一隻和熊媽媽走散不滿1歲的黑熊；接著今年7月底也在台東廣原部落發現和熊媽媽走散的小黑熊，年紀只有3、4個月大。

由於花東地區為台灣黑熊主要活動區域，陸續發現落單小黑熊，且都在山腳下，有民眾關心南安小熊和廣原小熊是遭到熊媽媽棄養。

林務局台東林區管理處今天表示，有不少野生動物在族群數量增加、食物來源不足時，確實會有汰弱留強的習性，保存優良後代。但南安小熊和廣原小熊都是吃好睡好，頭好壯壯，不像是會被母熊棄養的體弱多病小熊。

另外，7月正是台灣黑熊夏季主要食物青剛櫟、構樹與姑婆芋果實盛產季節，食物穩定豐富且多元，不可能因為食物問題遭棄養。

台東林管處表示，廣原小熊8月10日測得體重是4.9公斤，比7月27日獲救時重了1公斤，協力保育的台北市立動物園預定28日到台東為廣原小熊進行全身體檢，屆時也會公布廣原小熊健康狀況，讓關心的民眾知道。(編輯:孫承武)1080817