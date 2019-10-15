防斷訊NCC再出手 北都釋善意盼化解爭議

（中央社記者吳柏緯台北15日電）NCC今天將再度出手調處北都與頻道代理商的授權費爭議。北都釋出善意表示，不再堅持「打6折」，可接受以實際訂戶數5.2萬戶作為授權費基準，盼能與頻道代理商達成共識。

有線電視業者北都與頻道代理商優視、浩鳴、大享，因授權費談不攏，從9月開始就深陷斷訊危機之中，雖然國家通訊傳播委員會（NCC）積極介入，但仍在10月初發生2次短暫的斷訊情形。

今天下午，NCC將再度邀集業者到會內調處，盼能盡速解決爭議。

北都發言人周良璟告訴中央社，為了確保收視戶的權益同時也向代理商釋出善意，北都將不再堅持「以實際訂戶數打6折」，而是以「實際訂戶數」作為授權費計算基準。

在北都與頻道代理商的這波授權爭議中，「授權費」的計算方式一直是業者間無法達成共識的癥結。原先，北都是希望比照既有業者，以「實際訂戶數打6折」作為授權費用的基準，但頻道代理商提出的授權費計算方式MG10，即以經營區內的行政戶數為基數，再乘以10%，做為版權收費的價格。

根據NCC有線電視收視戶資料，北都的收視戶數為5萬2016戶，若以「以實際訂戶數打6折」計算，大約為3.1萬戶；但若以MG10計算，目前台北市的行政戶數約為105萬戶，10%大約為10.5萬戶。一來一往之間，彼此的戶數計算落差約7萬戶。

周良璟強調，以「實際訂戶數」計算是北都的底線，希望代理商能夠接受。也盼代理商能夠提出他們的條件，只要在不斷訊的前提下，都可以談。（編輯：楊凱翔）1081015