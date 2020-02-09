武漢肺炎18個案病情穩定 6人一採驗不到病毒

（中央社記者張茗喧台北9日電）武漢肺炎個案症狀好轉，衛生福利部長陳時中今天表示，目前確診個案生命徵象均穩定，僅剩1人輕微發燒，18人中僅1人二採陰性解除隔離，另有6人一採陰性，盼都能陸續康復。

中央流行疫情指揮中心下午召開記者會，指揮中心指揮官、衛福部長陳時中表示，目前確診的個案當中，有7人一開始就出現肺炎症狀、10人發燒、12人咳嗽、3人流鼻水，大多已經退燒，僅剩1人輕微發燒、約37.9度，多數患者都有肺炎，所幸生命徵象都是穩定的、沒有人使用氧氣，均住院隔離中。

陳時中說，18名個案中，其中有1人已二次採檢陰性、解除隔離，另有6人一採陰性，期待個案都能陸續康復。

根據指揮中心統計，昨天國內新增71例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1470名個案，含18名確診、1300名排除，餘隔離檢驗中（98名初驗陰性、其餘待檢驗）。

今天新增1名個案的接觸者追蹤中，目前個案接觸者總計444人，累計14人有症狀並已通報（10人陰性已排除、4人檢驗中）。

此外，2月3日晚間自武漢返台的台商團，截至目前為止共有1人確診，累計6人有症狀並已通報，其中1人已排除、5人檢驗中。

指揮中心再次呼籲，除了肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口外，須落實一不三要。一「不」包括開放空間不用戴口罩，三「要」包括去醫院看病時要戴口罩、慢性病患者要戴口罩、出入人多擁擠的地方要戴口罩。相關疑問撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）。（編輯：管中維）1090209