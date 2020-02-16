武漢肺炎／威士特丹號曾停高雄 疫情中心掌握215名接觸者

4日曾停靠高雄港的威士特丹號郵輪一乘客確診武漢肺炎引發關注。中央流行疫情指揮中心16日表示，已掌握215名主要密切接觸者。圖為威士特丹號4日停靠高雄港七號碼頭一景。（中央社檔案照片）

（中央社記者汪淑芬台北16日電）日前在柬埔寨停靠的威士特丹號郵輪，傳出船上有人確診得到武漢肺炎，而郵輪曾在4日停靠高雄港，引發關注。中央流行疫情指揮中心今天表示，已掌握215名主要密切接觸者。（延伸閱讀：曾寫信求助蔡總統 鑽石公主號台灣父子先後確診）

中央流行疫情指揮中心傍晚舉行記者會，疫情中心監測應變官莊人祥表示，威士特丹號郵輪4日停靠高雄港時，未讓中國或疫區旅遊史旅客下船，目前了解，當天下船旅客並未參加旅遊團，多半在港區附近走走，也有人搭計程車到高雄美術館、台南安平古堡及奇美博物館。

莊人祥說，目前已掌握215名可能與威士特丹號郵輪旅客主要密切接觸者，會持續監測。

莊人祥也提到，威士特丹號郵輪上有2名台灣旅客，一名已赴美國，另一名今天搭機回來，其搭乘的班機機上座位前後兩排不安排其他旅客，回國後也會立即將這名旅客送醫採檢並居家隔離。

另停泊在日本橫濱港的鑽石公主號，因船上武漢肺炎確診病例持續增加，政府研議包機接回船上約20名台灣旅客。

媒體詢問包機接回鑽石公主號台灣旅客是否是19日、旅客是否須付費等，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部長陳時中說，錢是最後考慮的事，重要是如何將人帶回來，醫療及檢疫人員都準備好，至於接回時間，尊重日本檢疫專業能力判斷。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：管中維）1090216