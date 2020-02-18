防21日東森緯來斷訊 北都備妥兩劇本因應

（中央社記者吳柏緯台北18日電）因為授權費無共識，頻道代理商大享決定21日停止提供緯來與東森的13個頻道訊號給北都。北都表示，將在19日依規定向NCC申請營運計劃變更，除備妥足額授權費避免斷訊之外，同時也要求NCC調查大享是否有差別待遇行為。

有線電視業者北都與頻道代理商優視、浩鳴、大享，因授權費談不攏，從去年開始，北都已經陸續下架浩鳴代理，包括Z頻道、龍祥電影台、JET綜合台、國興衛視等4個頻道，並替換成其他頻道；今年元旦又主動下架優視代理的momo親子台、衛視中文台、FOX Movies、FOX等多個頻道。

本月7日，國家通訊傳播委員會（NCC）曾邀請北都與大享的代表到會內進行調處，不過雙方針對授權費計算方式仍有不同意見，因此調處不成立，大享決定從21日起，停止供應緯來與東森家族，共計13個頻道的訊號給北都。

北都發言人周良璟告訴中央社記者，北都將在19日把東森與緯來系列共計13個頻道的營運計劃變更申請送進NCC，由NCC審查。她強調，申請變更主要是為符合NCC的行政程序，避免後續因未完成程序而遭裁罰。

不過周良璟指出，北都也會同步要求NCC調查大享提出的授權費條件是否違反「大富條款」相關記載，即「無正當理由不得拒絕授權其他有線電視經營者，或有差別待遇的行為。」

周良璟強調，北都的最終目的就是不要讓斷訊影響所有用戶的權益。因此若NCC調查之後，認定大享的授權費條件並未違反相關規定，北都即便認為授權費不合理，還是會按照條件給付頻道授權費。

頻道代理商大享手上握有緯來與東森家族，共計13個頻道，分別為緯來體育台、緯來日本台、緯來電影台、緯來綜合台、緯來戲劇台、緯來育樂台、東森電影台、東森綜合台、東森新聞台、東森財經新聞、東森幼幼台、東森洋片台、東森能劇台。若發生斷訊，近10萬戶的北都訂戶將受到影響。（編輯：林興盟）1090218