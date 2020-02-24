防人力不足限制出國 醫護願配合盼有補償

（中央社記者陳偉婷台北24日電）為防武漢肺炎疫情擴散、人力不足，醫事人員將有限度限制出國。不少醫院早已配合防疫，建議醫護暫緩出國，基層醫護也說，願配合禁令防疫，但應有補償和配套措施。

武漢肺炎疫情期間，指揮中心擬祭出醫事人員出國禁令。衛福部醫事司長石崇良今天說，受限制醫事人員以第一線照顧病人為主，嚴禁去中國、香港、澳門；其他列入旅遊疫情建議等級的國家，包含日本、韓國、新加坡、泰國、義大利和伊朗，則報准才能前往；其他地區則不受限。

不過，經同意出國的醫事人員，應落實返國後自主健康管理14天，且於該期間不得從事第一線醫療照護工作。相關政策細節，有待衛福部25日會議討論。

新光醫院副院長洪子仁上午接受記者聯訪時說，在目前防疫情勢下，醫護人員都會有沒重要的事情避免出國的認知。醫院的防疫會議也早已建議醫護同仁，出國要報備，且避免去疫情風險區，如中國、香港、澳門、日本、韓國等，就算政府沒有下禁令，醫院端也有這樣的共識。

洪子仁說，在防疫大前提下，若醫護到疫情風險區，回國後會增加防疫難度跟挑戰，如果要被隔離14天，也會減損戰力。但目前比較大的問題是，相關禁令有沒有法源依據，政府可能要說得更清楚，以免被質疑限縮人民的權利。

林口長庚醫院副院長黃璟隆上午受訪時說，長庚各院區已公告，在4月底前，同仁避免去疫情比較嚴重的地方，因不知道國外的疫情狀況，如果回來被迫隔離，會非常麻煩，希望醫護盡量不要出去，盡量保護自己。

黃璟隆說，有些醫師可能半年前就預定要參加國際會議，但因應院方政策不能去，院方也會給予報名費、預付的旅費等實報實銷補償。

至於個人休閒出國，黃璟隆說，特殊事情，應保護每一個醫護人員，個人休閒可以延後再去。他原訂2月底要去日本度假，但1月看到疫情苗頭不對，也早早取消認賠。

台北市醫師職業工會秘書長廖郁雯接受中央社記者採訪時說，工會態度是配合指揮中心政策禁止出國，醫護人員本來就願意配合，就算在承平時期，只要是在台大或榮總等公立醫院，潛規則就是「出國一定要報備」。

廖郁雯說，但因醫護人員的休假可能都是半年前就已排定，如今被迫取消，應有補償機制。如被取消的假期給予防疫津貼補償。政府也應將相關指引寫清楚，讓醫院遵循，而不是全由醫院說了算。

嘉義基督教醫院工會理事長趙麟宇受訪時表示，政府要求限縮醫護人身自由前，應先周全考量有沒有給醫護足夠的保護，現在醫院第一線工作人員防護衣吃緊，應先補足。支持指揮中心防疫的努力，但限制人民權利要審慎且應有配套。

趙麟宇說，目前對醫事人員有出國禁令，但應明文規定怎麼限制且限制到什麼程度；且從和平醫院的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）經驗中可知，會傳播疾病風險的並不只是醫護人員，也可能是後勤人員，如洗衣工等，限制的範圍應該更清楚。（編輯：張雅淨）1090224