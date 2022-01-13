北市確診護理師頻搭捷運 足跡至大安區小吃店

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（中央社記者陳昱婷台北13日電）台北市聯合醫院一名護理師確診COVID-19，台北市衛生局今天公布個案足跡，除頻繁搭乘捷運板南線往返海山站及忠孝復興站外，還到過大安區池先生Kopitiam、包仔的店等處。

台北市衛生局今天下午舉行視訊記者會說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情現況並公布案17701足跡，個案除8日至12日頻繁搭乘捷運板南線往返海山站及忠孝復興站外，曾在8日晚間到池先生Kopitiam公館店，9日上午到大安區包仔的店，8日及10日上午到台北市立聯合醫院仁愛院區地下一樓的萊爾富便利商店。

台北市副市長黃珊珊在會中表示，案17701為聯醫專責病房護理師，昨天採檢陽性後，聯合醫院立刻著手處理，25名同病房人員及密切接觸者已居家隔離，採檢結果都是陰性，另擴大採檢35名醫護、行政及清潔人員等，結果同樣都是陰性。

黃珊珊說，個案曾接觸、一起工作的人目前採檢都是陰性，比較放心，大家不用太過恐慌，足跡公布後，希望曾在同個時間到過同個地點的民眾提高警覺，有任何不舒服就到7家提供公費篩檢的醫院採檢。

此外，根據衛生局統計，台北市醫事人員第3劑疫苗接種率為27.37%，聯合醫院則達到42.1%。黃珊珊說，聯合醫院工作人員第3劑疫苗接種率尚未達到足夠高的比率，希望盡快完成接種。

媒體詢問，聯合醫院中興院區日前也有2名護理師在院內感染，是否已調查出感染途徑？黃珊珊回應，醫護人員都有穿3級防護，目前正在調監視器比對哪個環節出狀況，查清楚後就會對外說明。（編輯：張銘坤）1110113