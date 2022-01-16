桃園增10確診 市府：8例疫調中

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桃園市長鄭文燦（圖）16日上午主持防疫專案會議後表示，已確定西堤餐廳（西堤牛排中壢中山店）顧客多了2名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，是9日前往用餐的三代同堂11人中的一對夫妻。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年1月16日

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（中央社記者吳睿騏桃園16日電）桃園市長鄭文燦今天表示，西堤餐廳新增2名COVID-19確診者，桃園市政府新聞處會後發聲明表示，隨著疫調陸續出爐，下午可能會再公布8確診例，使今天確診數為2+8，持續疫調中。

鄭文燦在上午主持防疫專案會議後表示，已確定西堤餐廳（西堤牛排中壢中山店）顧客多了2名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，是9日前往用餐的三代同堂11人中的一對夫妻，2人昨晚有症狀，採檢後確診，其中先生跟太太都在某中小企業服務，兩人職場分別匡列採檢44人及6人。

新聞處上午在防疫專案會議後發布聲明表示，由於目前疫調情況陸續出爐，下午可能會公布8確診案例，使今天共10例確診，因其中8名確診案例仍在疫調中，確切數字請以中央流行疫情指揮中心公布數字為準。

鄭文燦說，目前桃園居家隔離有1024人，1006人送集中檢疫所，總共是2000人左右，昨天的社區採檢站包括匡列採檢是6000人，採檢結果會陸續出爐。市府針對西堤餐廳所有顧客逐一通知採檢，總共通知1246人、347組客人，其中192組採檢後要送集中檢疫所，155組採檢後自主健康管理，呼籲7日到12日間曾到過西堤餐廳的民眾，都應該出來採檢。

鄭文燦指出，今、明兩天另外有楊梅幼兒園楊梅分班、平鎮幼兒園紹豐分班，以及私立的平鎮長春幼兒園這3個幼兒園預防性停課一天；另外，在學校採檢部份，目前中壢高商採檢1622人，東興國中1343人，昨天已說明中壢高商的1030人採檢確定為陰性，東興國中採檢176人確定陰性。目前2所學校共2965人完成採檢，部分還沒有採檢者今天持續完成。

鄭文燦表示，這段時間擴大採檢包括聯邦銀行洽公的民眾、西堤餐廳、東興國中及中壢高商，若在4個專案以外還有足跡重疊或有症狀、覺得有必要採檢者，希望民眾可以出來採檢。市府今天會加開東興國中採檢站，希望透過10處社區採檢站紓解人潮。

對記者詢問，雙北計劃推行疫苗護照。鄭文燦說，現在有些高風險場所疫苗的接種率，市府都要求百分之百要打滿2劑，甚至第3劑，兩劑打滿的政策在全國有一致性的做法，相信指揮中心會進行評估，因為現在數位疫苗護照已經可做出國使用，國內的部分要用在哪些地方，指揮中心應該會進行全盤考量。

桃園機場COVID-19社區疫情擴大，桃機疫情相關居服員（案17472）赴銀行（聯邦銀行健行分行）洽公後，造成銀行行員、行員家屬染疫；聯邦銀行曾聚餐的餐廳（西堤牛排中壢中山店）也有員工、顧客染疫。（編輯：李亨山）1110116