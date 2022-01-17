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COVID-19疫苗10/300

北巿增中型接種站南港車站 每天注射1000人

2022/1/17 16:57（1/17 17:20 更新）
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台北市政府17日新增包含信義區北市府1樓中庭（圖）等7處中型疫苗接種站，民眾透過北市疫苗預約平台登記後前往接種站施打疫苗。中央社記者張皓安攝 111年1月17日
台北市政府17日新增包含信義區北市府1樓中庭（圖）等7處中型疫苗接種站，民眾透過北市疫苗預約平台登記後前往接種站施打疫苗。中央社記者張皓安攝 111年1月17日
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（中央社記者陳怡璇、劉世怡台北17日電）北巿副市長蔡炳坤說，新增中型接種站在南港火車站，明天以中央1922系統預約，每天1000名額注射；大學學測後未接種BNT第2劑學生，24日起可赴聯醫分院注射。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）記者會，副市長蔡炳坤表示，明天上午10時開始，因應中央1922預約系統，台北巿約可提供23萬人的注射名額之外，另外新增一個中型的接種站，地點在南港火車站，協調三軍總醫院松山分院進行每天1000名額注射。

蔡炳坤指出，中型的接種站從原本7個，增加南港火車站後變成8個，再加上台北車站目前仍在服務中，換句話說，共有9個地點是在醫院外的，民眾可以多加利用。

蔡炳坤表示，這幾天有接到高中生的家長關心，孩子要參加21日的大學學測，但還沒接種疫苗；大學學測期間為21日至23日，學測結束後的24日起，已幫67所學校還沒有接種BNT第2劑的3541名學生安排北巿聯醫的仁愛、陽明、婦幼及松德4個分院提供接種服務，校方也會通知。

媒體提問，是否要重開花博大型接種站，柯文哲回應1週打到23萬人「差不多了」，就算要開也要有人力跟疫苗，醫院也還有其他病患要照顧。

柯文哲指出，2月底前應該第3劑疫苗都可以打完。副市長蔡炳坤補充，23萬是預約數量，若再加上醫院門診及造冊接種，北市量能超過25萬，是希望可以多元滿足接種需求。

媒體提問，疫苗護照是否涉及歧視。柯文哲指出，以醫學角度，4種疫苗都不能打的狀況太少，若是個人因素或信仰等理由不接種，那就要遵守防疫規範，如戴口罩打籃球、去餐廳吃飯時要用隔板等，「不然有更好的方法嗎？」（編輯：陳仁華）1110117

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