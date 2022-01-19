曾赴西堤沒掃實聯制未獲匡列 桃檢行政人員採檢陰性

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桃園地檢署一名行政人員9日前往中壢西堤用餐，但因未落實簡訊實聯制而沒被通知要匡列、採檢。（圖取自維基共享資源，作者桃園地檢，版權屬合理使用）

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（中央社記者葉臻桃園19日電）桃園地檢署今天表示，昨天接獲某科室的行政人員通報，曾在1月9日前往中壢西堤用餐，但未獲通知匡列，目前PCR採檢陰性，需二採陰才能回來上班，同辦公室改分流上班。

桃園機場群聚衍生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，其中引發的聯邦銀行健行分行群聚感染，銀行員在1月7日赴西堤牛排中壢中山店用餐後引起群聚。桃園市政府15日宣布，針對1月7日以後在這家西堤用餐的顧客發送通知、部分匡列採檢、高風險者送集中檢疫所。

桃園地檢署今天發布新聞稿表示，署內某科室的行政人員昨天上午11時許通報，曾在1月9日中午前往這家西堤用餐，但因為當時沒有落實簡訊實聯制，因此沒有被通知要匡列、採檢，且他沒有注意新聞，才遲至現在才通報。

桃檢表示，已通報桃園市政府衛生局，並要求該員前往社區採檢站進行PCR採檢，今天上午獲報PCR採檢結果為陰性；與該員同辦公室的人員快篩和PCR採檢結果也都是陰性。

桃檢表示，為求慎重，已要求這名同仁居家隔離至1月25日，PCR二採陰性才能回來上班，並進行自主健康管理；同辦公室同仁則採分流居家辦公方式至1月25日，且上班前需快篩，並自主健康管理。

桃檢也說，署辦公大樓4樓的更生保護會桃園分會某員工及男友，也曾在1月12晚上前往西堤用餐，2人PCR結果均為陰性，目前集中檢疫觀察中，同辦公室的同仁目前採居家辦公方式至1月23日，須全員完成快篩陰性才能返署辦公，並進行自主健康管理。（編輯：方沛清）1110119