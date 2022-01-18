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疫情15/300

桃園10歲女童確診 指揮中心證實1/9曾赴西堤用餐

2022/1/18 21:08（1/18 21:26 更新）
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桃園市一名國小五年級女童18日晚間確診，她曾於9日赴西堤餐廳用餐。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
桃園市一名國小五年級女童18日晚間確診，她曾於9日赴西堤餐廳用餐。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者陳婕翎台北18日電）桃園市今晚傳出一名國小五年級女童確診，中央流行疫情指揮中心證實，個案為北部本國籍10多歲女童，Ct值22，曾於1月9日赴西堤餐廳用餐，詳細情形將於明天記者會統一說明。

自桃園機場衍生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，擴及歌友會、居服員、銀行、餐廳與校園。桃園中壢的聯邦銀行健行分行發生群聚感染，銀行員1月7日尾牙赴西堤牛排中壢中山店用餐，引起餐廳群聚。

中央流行疫情指揮中心今天晚間以文字說明證實，檢出1例陽性個案（暫未編號，Ct值22.0），為北部本國籍10多歲女童，曾於1月9日與案17983及媽媽一起至西堤牛排中壢中山店用餐，於1月16日匡列為接觸者而到集中檢疫所居隔。

個案在1月17日出現鼻塞、喉嚨癢、咳嗽、發燒症狀，同日採檢為陰性，今天晚間2採為陽性，個案的母親2次採檢均為陰性，所就讀學校已停課14天。相關防治工作刻正進行中，詳細情形將於明天記者會統一說明。

至於高力公司證實有2名員工確診，指揮中心表示，這2名個案為指揮中心於1月17日公布的案17996和今天公布的案18066，為高力公司員工，已於今天記者會說明，並進行相關防治作為。

桃機案自1月3日出現疫情，與桃機相關疫情及衍生的聯邦銀行、西堤餐廳等群聚已發生2週，截至今天下午確診人數累計達113人。若加上指揮中心今天晚間證實染疫的桃園某國小五年級女童，這起衍生與相關疫情已累計114人確診。（編輯：陳政偉）1110118

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