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疫情31/300

桃園公布28處確診者足跡 曾赴銀行、大潤發、和平市場

2022/1/19 17:02（1/19 17:45 更新）
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桃園市政府19日公布最新疫調足跡。（桃園市政府提供）
桃園市政府19日公布最新疫調足跡。（桃園市政府提供）
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（中央社記者葉臻桃園19日電）桃園市政府今天公布最新疫調足跡，確診者曾搭乘台鐵區間車1248車次，去過台北富邦銀行中壢分行、和平市場、大潤發平鎮店、多家藥局及商場等28處。

桃園市政府下午公布最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者疫調足跡，包括聯邦銀行健行分行染疫案、染疫居服員相關、西堤牛排中壢中山店染疫案、大湳市場感染源不明攤商等相關個案。

個案曾在1月5日至16日去過義美食品中壢中山門市、平鎮區和平市場、平鎮區農會北勢辦公處、新街溪河堤步道、長榮家具桃園中壢館、亮顏美學內壢莊敬店、GIORDANO中壢中央店、Hang Ten中壢中央店、丁丁藥局內壢店。

以及搭乘台鐵區間車1248車次（中壢往內壢），去過台北富邦銀行中壢分行、彰化銀行埔心分行、大潤發平鎮店、八德大湳市場、大樹藥局桃園藝文店、金馬車私廚特色料理等；曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（編輯：李錫璋）1110119

桃園市政府19日公布最新疫調足跡。（桃園市政府提供）
桃園市政府19日公布最新疫調足跡。（桃園市政府提供）
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