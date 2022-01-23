防堵高雄港區疫情擴散 交通船清消比照防疫計程車

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（中央社記者余曉涵台北的23日電）為了防堵高雄港的COVID-19疫情擴散，交通部次長祁文中22日起進駐高雄港，並提出25日起在中島商港區設置2處檢查站、交通船清消比照桃機防疫計程車作法等5大指示。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會公布，本土及境外移入共新增89例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，在52例本土個案中，高雄港區疫情相關接觸者新增15人染疫，大部分都是工作場域染疫，累計43人確診。

交通部次長祁文中22日起進駐高雄港，台灣港務公司今天發出新聞稿表示，配合高雄市政府防疫措施，規劃中島商港區為紅區（已設置34號碼頭篩檢站），其餘商港區為黃區。

今天10時起在黃區增設4處篩檢站，包含118號碼頭、二櫃儀檢站、三五櫃聯合辦公室及六櫃高明碼頭開始篩檢，從21日起至23日下午5時左右，已完成8190人篩檢作業，同時由港務公司加強巡查頻率及裝卸作業人員防疫管理。

台灣港務公司表示，祁文中在緊急應變中心召開高雄港疫情應變工作會議中指示，除就加速篩檢、強化登船管制及增設港區篩檢站部分持續辦理外，要求航港局及港務公司務必全力落實，防堵疫情擴散。

台灣港務公司說，祁文中也率領港務公司董事長李賢義及航港局長葉協隆等人視察篩檢站、中島區防疫情形、交通船清消管理、登船人員上船前稽查及落實掃描船舶QR Code作業情形。

祁文中作出5大指示，包括：第一、港務公司通知受篩檢單位事先造冊，針對1922實聯制名單加強通知，於今明2天完成篩檢及增派人手協助篩檢作業。第二、船舶小修、日用品供應、公證及勞務業等人員已完成電話通知，要求於今天到34號碼頭完成篩檢。

以及第三、今天上午已由船舶交通服務系統（VTS）V、引水人、船代通知在港船舶未經許可禁止放下舷梯，即日起有登船需要必須通報港公司庫區辦公室，由航港局、港務公司指派人員現場查驗防護措施，在符合規定完成登錄後始得放下舷梯登船。航港局25日起在中島商港區設置2處檢查站，所有登船人員須到站統一檢查，經專人陪同查驗確認符合規定並完成登錄後始得登船。

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第四、配合高雄市府防疫指示，港區設置5處篩檢站 （紅區1處，黃區4處）均已於上午10時完成設置開始篩檢。篩檢方式紅區3天（PCR）+ 3天（PCR）+3天（現場快篩），黃區7天現場快篩，由港公司通知分流篩檢。

最後，第五點要求港區交通船清消比照桃機防疫計程車作法，立即加強船舶及人員清消及落實執行，並洽衛福部疾病管制署研商精進作法，25日宣導及實施。（編輯：陳清芳）1110123