冷空氣29日南下氣溫降 小年夜至除夕低溫探12度

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氣象局26日表示，29日起冷空氣南下，預估接近大陸冷氣團等級，小年夜至除夕最冷，中部以北及宜蘭低溫約攝氏12至14度。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北26日電）氣象局今天表示，明天西半部大致上多雲到晴，容易有霧；28、29日全台有雨，29日起冷空氣南下，預估接近大陸冷氣團等級，小年夜至除夕最冷，中部以北及宜蘭低溫約攝氏12至14度。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天西半部大致上是多雲到晴，北部雲量增多，偶爾會有零星飄雨，降雨主要以基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨。

黃恩鴻提醒，明天至28日清晨在鋒面影響之前，西半部地區仍然會有局部霧或低雲、影響能見度。

黃恩鴻指出，預估28、29日受鋒面及南方雲系影響，水氣明顯變多、全台有雨，降雨以東半部、南部地區為短暫陣雨，中部以北則是局部短暫陣雨，感受上南台灣（如恆春半島）降雨會比較持續、雨勢也會比較大。

黃恩鴻表示，預計30日（小年夜）起水氣減少，降雨轉為迎風面的北部、東半部有短暫陣雨，中南部山區則會有局部短暫雨，其他地區則多雲。

在溫度方面，黃恩鴻指出，29日起冷空氣南下，氣溫逐漸下降，目前預估強度接近大陸冷氣團，最冷的時間在小年夜晚間至31日（除夕）清晨，預估中部以北、宜蘭低溫約12至14度，南部、花東則是14至16度，局部地區可能會再低一些。

黃恩鴻說，2月1日、2日（初一、初二）冷空氣稍微減弱，水氣少、但回溫的幅度不大，另外除夕、初一在中南部部分地區因輻射冷卻影響，仍然會有12度左右低溫。

黃恩鴻提到，雖然29日水氣足夠，但高山溫度還在下降中；小年夜、除夕至初一雖然溫度條件達標，但目前預估水氣不多，因此是否能看見飄雪仍要再觀察。（編輯：陳政偉）1110126