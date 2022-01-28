集中檢疫所2/15到2/28停收境外生 未改住防疫旅館撤銷入境許可

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教育部28日表示，國內疫情升溫，集中檢疫所量能有限，2月15日到28日期間停止境外學生及教研人員入住。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者陳至中台北28日電）教育部今天表示，因國內疫情升溫，集中檢疫所量能有限，須優先支應國人隔離，2月15日到28日期間停止境外學生及教研人員入住，已申請的須改到防疫旅館，否則會撤銷入境許可。

台灣COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部昨天晚間緊急傳訊各大專指出，接獲衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會（醫福會）通知，2月15日到28日期間停止境外學生及教研人員入住集中檢疫所的申請。

教育部今天以文字回應媒體表示，預定上述期間入住的師生，包括已核定、審核中、申請中，須全數改為入住防疫旅館。教育部要求各校採緊急異動方式，向專案辦公室申請，已送件或正在審核中的學校也要重申提出。

教育部表示，因2月16日就會有第一批境外學生入境，且農曆春節年假在即，時間急迫，才會於27日晚間通知各校。如果未能於入境日前5天完成異動，將撤銷原核發的入境許可。（編輯：管中維）1110128