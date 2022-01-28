更多編輯台推薦新聞：
日本疫情怎麼了？單日確診暴增數萬例 追加劑只打了2%
國際

日本疫情怎麼了？單日確診暴增數萬例 追加劑只打了2%

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
星展銀併購花旗4大策略考量 3500名員工續任
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情12/300

集中檢疫所2/15到2/28停收境外生 未改住防疫旅館撤銷入境許可

2022/1/28 09:43（1/28 10:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
教育部28日表示，國內疫情升溫，集中檢疫所量能有限，2月15日到28日期間停止境外學生及教研人員入住。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
教育部28日表示，國內疫情升溫，集中檢疫所量能有限，2月15日到28日期間停止境外學生及教研人員入住。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北28日電）教育部今天表示，因國內疫情升溫，集中檢疫所量能有限，須優先支應國人隔離，2月15日到28日期間停止境外學生及教研人員入住，已申請的須改到防疫旅館，否則會撤銷入境許可。

台灣COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部昨天晚間緊急傳訊各大專指出，接獲衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會（醫福會）通知，2月15日到28日期間停止境外學生及教研人員入住集中檢疫所的申請。

教育部今天以文字回應媒體表示，預定上述期間入住的師生，包括已核定、審核中、申請中，須全數改為入住防疫旅館。教育部要求各校採緊急異動方式，向專案辦公室申請，已送件或正在審核中的學校也要重申提出。

教育部表示，因2月16日就會有第一批境外學生入境，且農曆春節年假在即，時間急迫，才會於27日晚間通知各校。如果未能於入境日前5天完成異動，將撤銷原核發的入境許可。（編輯：管中維）1110128

延伸閱讀
獨家／台北市房仲傳播鏈至少增4人染疫 補習班學生家長居家隔離確診圍堵Omicron逾8千人隔離中 陳時中：積極匡列減少病毒留社區春節防疫指引 避免參加密集接觸不特定人聚會陳其邁建議居家隔離者全住集檢所 陳時中：需評估量能
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀