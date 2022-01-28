更多編輯台推薦新聞：
Wordle猜字遊戲風靡全球 洗版社群的黃綠方塊如何成為話題？
生活

Wordle猜字遊戲風靡全球 洗版社群的黃綠方塊如何成為話題？

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

大樂透3.9億元頭獎開出 1人獨得獎落高雄

2022/1/28 22:02（1/28 22:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
大樂透頭獎28日晚間開出，一人獨得新台幣3.9億元，獎落高雄市鳳山區「來客富彩券行」。（中央社檔案照片）
大樂透頭獎28日晚間開出，一人獨得新台幣3.9億元，獎落高雄市鳳山區「來客富彩券行」。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳佳蓉台北28日電）大樂透頭獎今晚開出，一人獨得新台幣3.9億元，獎落高雄市鳳山區「來客富彩券行」，明天（29日）頭獎保證1億元；大樂透春節大紅包獎項則開出25組，其中23組為單注中獎，2組為2注均分。

迎接農曆春節連假，台彩大樂透加碼活動今晚開跑，今天起至2月11日，頭獎連續15日天天開，史上最長，並同步加開360組100萬元「春節大紅包」獎項，大樂透將另外增開9個號碼，對中其中6個號碼就算中獎，同組獎號若有多注中獎，獎金將均分。

根據台灣彩券公司今晚的派彩結果，今天大樂透頭獎於高雄市鳳山區武營路296號的「來客富彩券行」開出，一人獨得3.9億元；明天預估銷售金額為2.2億元，頭獎金額保證1億元。

大樂透「春節大紅包」則開出25組，其中23組為單注中獎，2組為2注均分，後續還剩下335組中獎機會，明天將繼續加開「春節大紅包」獎項。（編輯：潘羿菁）1110128

延伸閱讀
大樂透開獎獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包【持續更新】台彩最年輕頭獎得主 18歲拿8.5億人在澳洲留學圓夢高雄大樂透4億得主 捐2500萬做公益威力彩27億頭獎得主已領獎 3人集資僅花800元大樂透頭獎2億元 台中市龍井1注獨得大樂透頭獎連6摃 下期獎金上看2.2億元
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族