大樂透3.9億元頭獎開出 1人獨得獎落高雄

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大樂透頭獎28日晚間開出，一人獨得新台幣3.9億元，獎落高雄市鳳山區「來客富彩券行」。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳佳蓉台北28日電）大樂透頭獎今晚開出，一人獨得新台幣3.9億元，獎落高雄市鳳山區「來客富彩券行」，明天（29日）頭獎保證1億元；大樂透春節大紅包獎項則開出25組，其中23組為單注中獎，2組為2注均分。

迎接農曆春節連假，台彩大樂透加碼活動今晚開跑，今天起至2月11日，頭獎連續15日天天開，史上最長，並同步加開360組100萬元「春節大紅包」獎項，大樂透將另外增開9個號碼，對中其中6個號碼就算中獎，同組獎號若有多注中獎，獎金將均分。

根據台灣彩券公司今晚的派彩結果，今天大樂透頭獎於高雄市鳳山區武營路296號的「來客富彩券行」開出，一人獨得3.9億元；明天預估銷售金額為2.2億元，頭獎金額保證1億元。

大樂透「春節大紅包」則開出25組，其中23組為單注中獎，2組為2注均分，後續還剩下335組中獎機會，明天將繼續加開「春節大紅包」獎項。（編輯：潘羿菁）1110128