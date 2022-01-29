台中確診者匡列接觸者38人 採檢都陰性

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台中市1名確診個案有沙鹿區足跡，台中市環保局除針對確診者足跡展開清消，29日也啟動「全市大清消計畫」，動員各區環保志工隊於人潮密集場所全方位強力清消，希望阻斷病毒傳播鏈。 中央社記者郝雪卿攝 111年1月29日

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市28日公布2例COVID-19本土確診個案，其中1名沙鹿區確診者，共匡列38名接觸者，台中市長盧秀燕今天表示，38人PCR篩檢結果，全數陰性。

台中市28日公布2名本土確診者，其中沙鹿區25歲女性（案18711）有台中足跡，盧秀燕表示，市府第一時間已進行疫調，昨天匡列16名接觸者，後再匡列22人，共38名接觸者，經PCR篩檢結果全數陰性。

由於春節連假今天開始，盧秀燕指出，民眾今年拜年可打電話或透過線上拜年等方式，減少走動、接觸，請大家務必做好防疫，保護自己健康、保護家人以及其他親朋好友健康，為愛防疫。

盧秀燕強調，市府已完成所有足跡點清消作業，疫情期間適逢春節連假，市府全力備戰，呼籲市民務必配合相關防治措施，減少跨縣市移動，一起保衛城市健康安全。（編輯：李亨山）1110129