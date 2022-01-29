早安世界》連假首日國道注意5路段 出遊天氣一圖看懂

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連假首日國道注意5路段 出遊天氣一圖看懂

春節9天連續假期29日開始，交通部高速公局預估國道1號楊梅到新竹等5個路段車多可能出現壅塞，其中國道5號南港系統到頭城早上8時就會出現車潮。另外，中央氣象局表示，春節連假天氣大致分為4階段，呈現先冷、稍回溫再降溫，北部、東半部大多有雨，中南部則是先有降雨之後水氣減少。由於低溫和水氣俱備，3000公尺以上高山從30日小年夜到大年初二有機會降雪。（看完整報導）

總預算通過三讀 政院：預計3月補發軍公教加薪差額

立法院28日在臨時會最後一天的院會三讀通過111年度中央政府總預算，歲出原編列新台幣2兆2784億元，減列約270億元。過程中發生插曲，國民黨籍立委懷疑院會結束後政府將宣布開放日本福島食品進口，上午於院會休息時突然占領主席台，總預算的審查因此停擺。民進黨團總召柯建銘下午鞠躬道歉，院會才繼續表決。總預算三讀後，軍公教加薪4%獲得法源依據，行政院表示，預計軍公教人員3月起可領取加薪後的完整薪資，同時補領1、2月的加薪差額。（看完整報導）

台南、高雄增礁溪飯店群聚相關確診者 回溯採檢住客至1/14

國內28日新增27例COVID-19本土病例，有4例與宜蘭礁溪長榮鳳凰飯店群聚案相關，包括從高雄到礁溪住宿的一家3人，之後再傳染給在台南和他們聚餐的友人，疫情指揮官陳時中說，這個群聚案對飯店旅客的回溯採檢將往前推5天到1月14日。陳時中說，有民眾往來南北遊玩染疫但未引發大量傳播，到目前僅是接觸者感染引起的零星個案，情況相對樂觀，加把勁應可控制住疫情。台中市新增的兩例確診中有一名確診者家屬是國泰世華大甲分行員，所有分行員工因此進行居家隔離。疫情升溫之際，適逢春節假期，指揮中心重申走春拜廟防疫規定，交通部也恢復離島的機場快篩，台北市則提出2.5級有條件禁止內用的餐廳防疫指引。（看完整報導）

星展銀砸450億元買花旗搶扮台灣最大外商銀 卡友權益不變

新加坡最大商業銀行星展集團28日宣布併購花旗銀行在台灣的消費金融業務，總出資金額約新台幣450億元。星展銀考量台灣財管發展潛力等4大因素決定出手，並將繼續任用3500名花旗員工。星展銀表示，卡友可以繼續使用花旗信用卡，2023年中完成交割後，星展銀將祭出優惠方案爭取換卡客戶。金管會表示，受理此併購案時將檢視星展銀併購前後資本適足率變化及相較同業間平均水準，以2大面向進行審酌。（看完整報導）

賴清德和卡蕬楚雙邊會談 台美副總統首次同框

副總統賴清德28日與宏都拉斯總統卡蕬楚舉行雙邊會談，並代表台灣致贈防疫物資給宏國。賴清德轉達總統蔡英文對卡蕬楚就職的賀忱，表明將在過去基礎之上持續支持卡蕬楚，建立兩國未來更好的邦誼，並邀請卡蕬楚訪問台灣。在宏都拉斯總統就職典禮時，賴副總統首度和美國副總統賀錦麗互動，也與西班牙國王交談。對於卡蕬楚競選時曾指出，若當選將與中華人民共和國建交，賴副總統與媒體茶敘時表示，這件事已經圓滿解決，未來會盡最大努力維持台宏邦誼。（看完整報導）

捷克智庫歐洲價值安全政策中心台北開幕 深化台歐連線

捷克智庫歐洲價值安全政策中心（European Values Center for Security Policy, EVC）台北辦事處28日開幕，外交部長吳釗燮出席表示，台捷因民主自由的價值相連，辦事處成立代表台歐關係比以往更為堅強，並且一同對抗威權威脅。EVC是捷克知名智庫，成立宗旨為捍衛中東歐地區的民主，阻止俄羅斯對當地社會的分化和滲透。智庫的報告受到歐美各國安全單位和國會的重視，中國的影響力近年也是該智庫的研究重點。EVC負責人揚達表示，在台灣設立辦事處能與台灣共同學習如何在威權壓力之下繼續保持民主，也是對台灣的支持。（看完整報導）

考量航班疫情因素 台灣代表團不參加北京冬奧開閉幕

教育部體育署28日晚間宣布，本屆冬季奧運台灣代表團包括選手、教練等隊職員共15人，將分成5梯次前往主辦城市北京，考量航班抵達時間與疫情等因素，將不出席開、閉幕典禮。2022北京冬季奧運將於2月4日開幕，台灣僅有4名選手參賽，其中雪橇女將林欣蓉已於28日中午抵達北京，其餘包括滑冰女將黃郁婷、滑雪選手李玟儀、何秉睿將陸序啟程。（看完整報導）

王岐山大管家董宏收賄20億元 被判死刑命懸一線

中國山東省青島市中級法院28日一審公開宣判，前中共中央巡視組副組長董宏因為受賄人民幣4.6億餘元（約新台幣20億元），被判處死刑，但緩期2年執行，預料可逃過一死。董宏長期追隨當今中國國家副主席王岐山，被視為王岐山的「大管家」。董宏被查後，外界揣測中共總書記習近平與王岐山關係生變。據青島中院通報，董宏還被剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。他當庭表示服從法院判決，不上訴。（看完整報導）

國營事業2021年財報出爐 台電賺256億中油大虧434億

經濟部4家國營事業2021年財報出爐，台電全年獲利新台幣256億元，蟬聯盈利王，獲利關鍵在於燃料成本降低，中油則因負擔政策任務，難以反映國際天然氣飆漲事實，去年整體虧損達434億元。（看完整報導）

台跨境人流剩1.7%衝擊3大經濟面 專家籲參考各國「與病毒共存」策略

2020年1月21日，台灣出現第一起境外移入COVID-19確診個案，政府迅速實施嚴格的邊境管制，陸續禁止中港澳、外國旅客入境，從第一線阻擋病毒侵門踏戶，優異的防疫表現吸引全球目光。兩年過去，許多曾受病毒肆虐的國家，開始嘗試與病毒共存。台灣在2021年5月爆發社區感染，中央流行疫情指揮中心下令加強收緊邊關，暫緩非本國籍人士入境、暫停旅客來台轉機。雖然社區感染平息後鬆綁，但台灣仍是全球邊境管制最嚴格的國家之一。（看完整報導）