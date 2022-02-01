水雉生態教育園區扮要角 凌波仙子保育現生機

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）2014年被選為台南市鳥的水雉，族群數量在1990年代一度僅剩約50隻，經過多年來的復育與保育，2021年底調查數字突破2000隻，位於台南官田的水雉生態教育園區扮演重要角色。

水雉因體態優美，喜愛在有浮葉植物的濕地環境活動，有「凌波仙子」美名，早年台灣許多地區都有族群，但後來因土地開發導致棲地減少，最後主要集中在八掌溪與曾文溪間的菱角田活動與繁殖，因此也被農民暱稱為「菱角鳥」。

依台南市野鳥學會資料，在台灣所見的水雉英文名稱為Pheasant- tailed Jacana，字意為如同雉雞般擁有長尾羽的水雉科鳥類，又稱長尾水雉，是全世界8種水雉中唯一具有繁殖羽（夏羽）與非繁殖羽（冬羽）不同形態，尤其繁殖季時羽色亮麗。

行政院農業委員會在1989年公告水雉為第二級珍貴稀有保育類動物，族群數量一度剩下僅約50隻，直到19 90年代，台灣高速鐵路計劃路線穿過當時水雉重要棲息地葫蘆埤及德元埤，於是在開發單位、政府保育單位與民間保育團體合作下，規劃在官田區租用15公頃農地成立「水雉復育區」。

水雉生態教育園區主任李文珍接受中央社記者訪問時表示，水雉復育區於2000年正式設立後，由民間保育團體進行水雉棲地復育工作，開挖水池、引入嘉南大圳的水源、植入水生植物，營造適合水雉居住的浮葉性水生植物環境，到了2007年，水雉棲地及族群已較穩定，水雉復育區也改名為水雉生態教育園區，希望擴大推動生態保育與環境教育。

水雉在1997年被選為台南縣縣鳥，台南縣市合併升格後，於2014年正式成為台南市鳥，知名度愈來愈高，相關保育議題也更獲社會關注。

李文珍表示，藉著園區開放民眾參觀，讓更多人有機會認識這群在濕地活動的美麗水鳥，並鼓勵社會大眾以簡單的方式，參與水雉保育環境行動。園區更是水雉們的庇護所，提供安全環境供棲息與繁殖，族群數量也逐漸增加，在2016年的水雉大調查時首次突破1000隻大關，來到1272隻。

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她說，水雉數量突破1000隻大關後，原本預期在短期內可翻倍成長，但事實卻不是如此，而是直到2021年才正式超過2000隻，其中2018年、2020年甚至出現負成長，原因可能與園區外的棲地變化有關，園區能容納的數量有限，若園區外的整體環境對水雉不夠友善，那保育工作就面臨瓶頸。

李文珍表示，水雉保育工作不是只訴求保護單一物種，而是著重於整體生態環境對是否健康、安全，水雉只是指標性旗艦物種，對水雉友善的環境同樣對人類也是好的，需要有更多認同的力量一起推動。（編輯：孫承武）1110201