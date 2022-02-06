北市增8境外移入 2/7起開放3處高端疫苗現場掛號

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（中央社記者黃麗芸台北6日電）明天就是開工日，台北市衛生局表示，今天新增8例境外移入，明天起至11日將開放高端疫苗6778個名額於3處現場掛號，另2萬餘人預約BNT疫苗也自明天起至9日接種。

春節連假進入尾聲，衛生局下午發布新聞稿表示，台北市今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）8例（3男5女）境外移入，年齡介於未滿10歲至60多歲，其中3案來自加拿大、2案為美國、1案為墨西哥，還有2案仍在調查中。

由於明天就是開工日，衛生局提醒，民眾春節期間南北往返頻繁，若年後返工收假前，懷疑曾與確診者接觸或有喉嚨症狀、咳嗽、發燒、流鼻水/鼻塞、頭痛、肌肉痠痛等症狀者，應先篩檢再就醫。

衛生局說，民眾可自行至藥妝店、便利商店、醫療器材行或藥局等處購買家用快篩試劑，也可由企業自行採購家用快篩試劑分送員工自行篩檢，或至北市7個公費PCR篩檢站採檢。

服務地點分別為台北市立聯合醫院中興、仁愛、和平、忠孝、陽明院區及關渡、萬芳醫院，服務時間為每週一至週日的上午8時30分至11時30分。

衛生局指出，北市府也再提供高端疫苗追加劑共6778個名額，明天起至11日開放3處現場掛號，7至9日於台北車站、義信禮堂，9日至11日於捷運松山站等中型接種站。

另，春節期間4、5日加碼開放台北市BNT疫苗預約，共計2萬899人完成預約登記，今天也發送簡訊通知，提醒符合資格民眾依預約時間於7日至9日前往接種。（編輯：李錫璋）1110206