早安世界》食藥署分析福島5縣產品致癌風險可忽略 政院今將宣布解禁

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食藥署7日公布最新日本311核災區食品風險分析，結果顯示對各年齡層的癌症與遺傳效應風險極低，可歸類為可忽略的風險。圖為東京商店陳售福島農產品。（中央社檔案照片）

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食藥署分析福島5縣產品癌症風險可忽略 政院今將宣布解禁

衛福部食藥署7日公布最新日本福島5縣核災區食品風險分析，結果顯示對各年齡層的癌症與遺傳效應風險等級，可歸類為可忽略的風險。對於福島5縣農產品可能開放的問題，衛福部長陳時中表示，會走向正常化，台灣標準相對嚴格，一定會以安全、符合科學及國際規範的架構進行。行政院7日晚間宣布將於8日上午10時舉行記者會，說明福島周邊食品的輸入管制措施。（看完整報導）

疫情二級警戒延長至2月底 元宵後入境檢疫擬減為10天

國內7日新增2例本土病例，分別為高雄港個案家人及台北房仲案衍生的幼兒園群聚相關接觸者。中央流行疫情指揮中心宣布，二級警戒及春節檢疫專案實施期間延長至28日。至於何時鬆綁邊境，陳時中表示，未來會從商務簽證開始放寬，然後縮短檢疫天數，元宵節後將考慮檢疫期從14天縮短至10天，前7天集中檢疫，後3天採居家檢疫。（看完整報導）

移工專案引進第2階段15日啟動 印越菲泰全開放

中央流行疫情指揮中心去年11月開放2階段專案引進移工，第一波僅適用於來自印尼與泰國的移工。勞動部1月7日宣布，第2階段移工專案引進自15日啟動，雇主可從印尼、越南、菲律賓及泰國共4來源國引進移工，且取消積分制。移工入境前須完整接種疫苗並上傳接種證明，雇主也須安排移工至防疫旅館檢疫。（看完整報導）

勞動基金投資獲利近1成達4511億元 新制勞工平均分紅2.3萬

勞動部7日公布去年勞動基金運用績效，截至110年12月底整體基金規模為5兆1075億元，全年投資獲利4511.1億元，收益率達9.65％。其中新制勞退收益為2836.8億元，估計平均每名勞工可分紅2.3萬元，新制分紅預定3月入帳，但帳戶內的錢須等到滿60歲才能請領。另外，公務人員退撫基金去年累計獲利新台幣795.03億元，創歷年新高。（看完整報導）

產地蛋價凍漲至2月底 農委會補貼蛋農每台斤3元

近日雞蛋短缺，農委會調度雞蛋供應市場需求，為穩定產銷，7日宣布產地價格每台斤34.5元凍漲到2月底，且每台斤補貼3元，減輕農民負擔。另外也會啟動進口措施，將從澳洲、日本、美國進口10萬箱以上，最快2月底供食品加工業者使用。（看完整報導）

五月花得意柔情抽取式衛生紙2月下旬漲8% 家樂福、全聯將辦促銷

永豐實日前公告調漲家用紙品價格，旗下五月花、得意、柔情等抽取式衛生紙調漲約8%，7日宣布各通路將於2月下旬調整價格，實際售價則視通路而定。家樂福說，往例年後都會針對衛生紙、洗沐浴產品等進行促銷，並長期實施安心價。全聯表示，目前不會調漲衛生紙價格，另因應檔期還有促銷價。（看完整報導）

加拿大卡車司機抗議疫苗強制令癱瘓首都 澳洲21日起重啟國界

加拿大卡車司機過去10天來抗議政府強制接種，示威活動癱瘓首都渥太華，市長華森6日宣布全市進入緊急狀態。加拿大與美國1月中起頒布新規，要求往來兩國邊界的卡車司機須接種COVID-19疫苗，數百名卡車司機組成「自由車隊」抗議，後來演變為反對公衛措施與總理杜魯道政府的集會。公共安全部表示，政府在疫苗政策上不會退讓。在正處夏末的南半球，澳洲政府宣布自21日起重啟國界，已完整接種COVID-19疫苗的旅客可以入境。（看完整報導）

中國徐州8孩母親疑是拐賣受害者 丈夫拍廣告犯眾怒

中國社群平台近日流傳一段影片，畫面中一名江蘇徐州生育8名孩子的女子被關在破屋，脖子還拴上鐵鍊，引起熱議。有輿論質疑這名女子是在多年前被拐賣到當地，也有網友指女子是被收留的智障流浪婦女。紐約時報中文網報導，中國社會認為精神障礙是可恥的事，因此患者經常被藏在家中或關在精神病院，這起事件讓中國弱勢女性、精神疾病患者議題浮上檯面。而8名孩童的父親董志民接連為商業廣告代言，也激起眾人憤怒，官媒更為此發表文章批評，但隨即被刪除。（看完整報導）

彭帥宣布退休強調未遭性侵 法媒專訪遭批淪中國宣傳機器

中國網球女將彭帥去年11月2日在微博發文指控前國務院副總理張高麗曾強迫她維持多年不倫關係，但這篇長文不到半小時便消失，之後她一度神隱，安危引發國際關注，但中國媒體從未報導。36歲的彭帥7日在法國體育媒體「團隊報」發布的訪問中宣布決定退休，並聲稱從未指控任何人對她性侵，並說該篇貼文是由她自己刪除。這是彭帥在指控遭性侵後，首次接受國際獨立媒體專訪。然而此次珍貴的專訪機會卻引起輿論熱議，因為記者不僅沒有追根究底直指關鍵問題，例如通篇未提張高麗的名字，彭帥的回答也避重就輕且重複官方論述。網友批評「團隊報」淪為中國的宣傳機器。（看完整報導）

俄羅斯15歲小將四周跳破紀錄 黃郁婷1500公尺競速滑冰名列第26

俄羅斯15歲選手瓦莉娃7日在北京冬奧寫下花式滑冰史新頁，成為第一位在奧運完成四周跳的女子選手，且成功跳了2次。她在團體賽女子長曲項目中，以178.92分打敗各國好手，也被視為女子個人項目的奪金大熱門。另外，台灣女將黃郁婷7日在1500公尺女子競速滑冰項目繳出2分00秒78成績，名列第26，接下來將在13日的500公尺賽事登場。（看完整報導）