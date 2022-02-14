日翊物流復工 桃市府籲企業比照規劃定期快篩

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（中央社記者吳睿騏桃園14日電）桃園市長鄭文燦同意日翊物流在今天復工，復工首日派出桃園市衛生局長王文彥前往視查，廠區除動線寬敞、空氣流通外，員工也需定期篩檢，市府呼籲其他企業可比照規劃定期快篩。

王文彥指出，日翊文化行銷股份有限公司停工逾2週，相關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家隔離者也達到解隔離，下午前往視察作業區狀況，人流動線寬敞、空氣流通良好，日翊也特別加大休息區部分，所有員工都有固定座位，並分開時間用餐休息，整體動線很明朗。

在健康監測部分，王文彥說，整個公司的健康監測不但有造冊，且採用較科學化方式執行，同時也有做定期篩檢，到現在已進行3次到4次，今天視察時還有部分員工在篩檢，最近每週都會篩1次，未來可以1個月2次，若在流行期過後，可改為1個月1次。呼籲其他企業可比照這樣的規劃定期快篩，減少感染危險性。

王文彥指出，視察時，整個場域貨物確實有些堆積狀況，但因今天開工，已開始有些清理，希望疫情不會影響公司運作，消費者權益也都有獲得保障，桃園市政府希望疫情可以趕快過去，大家一起努力。

鄭文燦上午出席大園郵局喬遷慶祝活動時接受媒體聯訪時表示，日翊的員工都已解隔離，環境清消完成數次，多次採檢也確定沒有風險，因此會在今天復工，日翊為全家便利商店主要物流商，透過復工可讓便利商店順利營運。

日翊物流在2日因累計11名員工及2名員工的家人共13人確診，部分確診個案分屬不同人力公司，派遣於物流公司工作，工作期間長短不一，研判為群聚感染事件，桃園市府在2日針對日翊物流勒令停工。（編輯：戴光育）1110214

桃園市長鄭文燦表示，日翊物流的員工都已解隔離，環境清消完成數次，多次採檢也確定沒有風險，因此14日復工，日翊的員工需定期篩檢，呼籲其他企業可比照規劃定期快篩。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年2月14日