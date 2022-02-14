早安世界》CPTPP 17日討論台灣入會 學者：日本若能表態挺台最關鍵

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CPTPP 17日討論台灣入會 學者：日本若能表態挺台最關鍵

媒體報導，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）將在17日召開執委會，以視訊會議討論台灣、中國與厄瓜多3國的新入會申請案。行政院政務委員鄧振中13日說，CPTPP何時開會、議程如何安排，因為台灣不是會員國，不方便替CPTPP宣布，「最重要的是把自己準備到最好」。中經院台灣WTO中心資深副執行長李淳受訪時指出，台灣現階段至少要和8個CPTPP批准國進行雙邊諮商，若日本願意為台灣發聲，例如表態各國可先行和台灣進行雙邊諮商、政治議題最後處理，對台灣將是較有利的情況。（看完整報導）

雞蛋產地價漲2元零售價局部跟進 全聯愛買部分門市限購

行政院農委會表示，雞蛋產地批發價格12日起每台斤上調2元。至於零售價部分，全聯、傳統市場等通路散裝跟盒裝蛋每斤上漲1到3元，全聯北部部分門市、愛買、好市多並實施蛋品限購1至2盒的規定，家樂福則由各店自行評估。除了雞蛋漲價外，永豐實公告2月下旬抽取式衛生紙調漲8%，帶動民眾預期心理。為了因應衛生紙搶購潮，好市多11日已開始實施衛生紙限購令，家樂福、愛買、美廉社等則表示貨源充足。（看完整報導）

東北季風增強天氣轉涼 週五水氣增加週六再迎冷空氣

中央氣象局指出，14日受東北季風增強或大陸冷氣團影響，天氣會明顯轉涼，迎風面的北部、東半部有局部短暫雨。預計17日冷空氣減弱，白天氣溫回升。18日華南雲雨區東移，水氣增多，中部以北、東半部、南部山區會有局部短暫雨；19日又一波冷空氣南下，強度可能較14日更強，溫度會更低。（看完整報導）

俄烏戰火一觸即發 拜登外交政策面臨嚴重考驗

俄羅斯烏克蘭邊境緊張局勢不斷升高，儘管美國試圖外交解決，但俄羅斯不為所動，甚至譴責美方「歇斯底里」，讓自認外交老手的美國總統拜登顯得束手無策。蒲亭在這場俄烏邊境危機已贏得第一場戰役，因為他讓國際再度認知俄羅斯仍是軍事強權。至於是否決定入侵烏克蘭，就要看拜登領導的西方世界如何回應蒲亭的要求。（看完整報導）

俄烏危機恐衝擊原料供應 專家：不利中型半導體廠

烏克蘭、俄羅斯戰爭一觸即發，恐將導致半導體關鍵原料供應銳減。研調機構Techcet日前發布報告示警，美國高度依賴俄羅斯、烏克蘭的鈀、氖及六氟丁二烯，這些是製造半導體的關鍵原料，一旦俄羅斯全面管制出口，恐重創半導體產業。工研院分析，台積電等半導體大廠因具相對採購優勢，可獲供應商較大支持，影響相對輕微，但對中型半導體製造廠最不利。（看完整報導）

本土9條不明傳播鏈 羅一鈞籲戴好口罩 專家指當前防疫政策不宜清零

國內13日新增12例本土病例，其中7例與高雄砂石場群聚有關，個案分布新北、新竹、苗栗、台南，3例與嘉聯益公司群聚有關，1例為桃園家庭群聚，還有1例新北市設計師染疫感染源不明。國內目前共有9條感染源不明的傳播鏈，其中，汐止手搖飲案基因定序與桃機相關群聚相同，感染源疫調持續進行。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提醒，疫調終究有極限，「斷鏈」難免，他呼籲遵守口罩規範，從自我保護做起。中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉13日則在臉書表示，現在防疫應考量如何讓病毒進入國土，並以最低的危害，進入有控制性的社區傳播，防疫政策此時不宜持續定調為清零，否則恐事倍功半。（看完整報導）

美日韓外長聯合聲明 強調台海和平穩定重要性

美國國務卿布林肯、日本外相林芳正與南韓外交部長鄭義溶12日在夏威夷舉行會談後發表聯合聲明，強調台海和平穩定的重要性，強烈反對任何試圖改變現狀、加劇地區緊張關係的片面行為。聲明也譴責北韓近來多次試射飛彈，並表達對這些行動破壞穩定的關切，不過聲明同時強調，對北韓對與北韓無條件對話持續保持開放的態度。（看完整報導）

提升停車格周轉率 北市擬調漲公有停車費最高每小時150元

台北市區停車格時常一位難求，市府交通局為提升停車格周轉率並鼓勵民眾使用大眾運輸，擬調漲公有停車場及路邊停車格費率，在原先最高每小時新台幣60元的費率上新增80元、100元、120元及150元等4種費率，約有200個停車格首當其衝。（看完整報導）

成功高中廢朝會早自習 北市教育局：各校可決定

台北市立成功高中上學期廢除遲到記警告規定後，這學期進一步在校務會議中通過取消強制早自習、廢除朝會。學生每天上午8時10分前到校即可，原早自習時間仍開放學生提早到校學習。台北市教育局表示，各校訂定學生在校作息時間時，應依循民主參與程序，與學生、教師及家長充分溝通，經校務會議通過後實施。另外，民眾在公共政策網路參與平台發起國高中延後上課時間提案，總計破萬人參與連署；教育部表示，已召開公聽會、專家諮詢會議等，綜整各方意見，正就提案與相關規定修訂進行評估。（看完整報導）

才稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

華裔美籍作家嚴歌苓先前曾為徐州8孩母事件寫了一篇文章「母親啊母親」，日前在網路節目談到人口拐賣時，附和主持人所說的「習近平就是人販子」，還爆粗口。13日新浪微博已無法搜尋「嚴歌苓」，但網路書店上還可以買到她的書。（看完整報導）