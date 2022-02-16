離岸風電水下噪音定義規範 環署加嚴管制、稽查

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（中央社記者張雄風台北16日電）環保署督察總隊今天在環評大會臨時動議中建議，明確定義水下噪音管制值，未來打樁音量超過160分貝的累積次數不得達總次數5%、最大值不得超過190分貝，盼釐清規範後能加嚴管制、稽查。

過去在離岸風電開發環評中，多次環評委員都針對水下打樁噪音提出要求，甚至也曾提過噪音可能「嚇死白海豚」；然而目前台灣並沒有相關規範，因此主要都是參照德國標準，在環評結論中訂國內水下打樁噪音以160分貝作為閾值。

行政院環境保護署環境督察總隊副總隊長姜祖農今天表示，目前環評審查通過的離岸風電開發案共24案，但在過去環評結論中，針對水下噪音的規範仍有些討論空間；明確定義後會與各相關單位開會，預計4月實施。

姜祖農指出，雖然有參照德國標準，但細節上環評結論的文字並未詳述，在監督上容易產生疑議；由於打樁可能會是連續行為，160分貝的臨界值是指一次性的上限，還是整體的平均，希望能更清楚規範。

姜祖農進一步說明，督察總隊希望比照德國規範，打樁作業過程中的所有測值超過160分貝，累積次數不得達總次數5%；另同時以190分貝為單次噪音最大的上限值，對於稽查有更明確的標準。

督察總隊科長凃邑靜解釋，若是打樁100次，超過160分貝的次數必須在5次以下，若第6次達161分貝就算違規；而超過160分貝的5次裡，若超過190分貝也算是違規。

姜祖農認為，釐清相關規範後「應該是有加嚴的效果」；未來若海委會、海巡署有訂定更嚴格的水下噪音規範，就會依新的規範稽查，但立法的過程較長，在有新的規範之前，會依此做為標準。

姜祖農提到，舊案希望依此明確定義管制值，以利開發單位依循及主管機關管制；未來送審案件則建議環評會議中直接依相關管制規定納入辦理。（編輯：張芷瑄）1110216