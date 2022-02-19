桃園連3天無本土確診 航警孫女染疫案幼兒園二採

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（中央社記者葉臻桃園19日電）桃園市今天是連續第3天無新增本土個案。桃園市政府下午表示，將持續監測疫情至2月底；針對桃機航警的孫女就讀幼兒園接觸者，今天進行二採，共採檢518人，檢體檢驗中。

中央流行疫情指揮中心今天公布桃園無新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，另有5例境外移入個案（2例為航班落地採檢陽性、3例為檢疫期間採檢陽性），年齡介於20多至50多歲，Ct值介於31.3至35.3。

桃園市政府今天下午發布新聞稿表示，桃園已連續3天本土個案「加零」，桃園3條主要傳播鏈已收斂可控，居家隔離者尚餘348人，疫情持續監測至2月底。

桃園市府指出，針對桃園國際機場確診航警的孫女（案19861）就讀幼兒園接觸者，今天進行二採，其中187名居家隔離者（教職員、學生及家長）安排至中路公園社區採檢站採檢，331名自主健康管理者安排至原幼兒園進行採檢，共計採檢518人，檢體仍在檢驗中。

桃園市府表示，有關COVID-19疫苗接種部分，第23期公費疫苗預約已在昨天中午截止預約，此期桃園預約量能共開出17萬2585人次，實際預約情形為11萬7001人次，整體預約率67.79%，其中以莫德納疫苗預約最佳，依序為BNT、AZ與高端疫苗。（編輯：戴光育）1110219