早安世界》烏克蘭士兵陣亡 俄國邊界地區進入緊急狀態

烏克蘭士兵陣亡 俄國邊界地區進入緊急狀態

烏克蘭軍方19日通報近幾週以來首名士兵陣亡的消息，並且指控俄羅斯支持的叛軍升高攻勢。與此同時，與烏克蘭接壤的俄國羅斯托夫州宣布進入緊急狀態。歐洲安全暨合作組織觀察員也在19日表示，他們看到烏克蘭東部前線的攻擊事件顯著增加，已相當於達成停火協議前的衝突情況。美國副總統賀錦麗在慕尼黑安全會議上表示，俄羅斯若對烏克蘭發動任何攻擊，不僅會招致有害的經濟制裁，也會使北大西洋公約組織朝歐洲東翼進一步擴張勢力。烏克蘭東部18日連傳爆炸，連帶引發戰事逼近的隱憂。烏東親俄分離分子18日聲稱政府軍即將發動大規模攻勢，烏克蘭國防部長則向民眾喊話，要他們別相信有關政府軍即將進攻的宣傳。（看完整報導）

冬季首波寒流報到 今晚至明晨最冷22日起回溫

入冬以來首波寒流19日報到，氣象局表示，台灣各地到21日前都受到寒流影響，20日到21日清晨是寒流最強的時候，屆時台南以北下探攝氏9度，氣象局也針對全台19縣市發布低溫特報。寒流預計22日開始減弱，氣溫稍微回升，台南以北及宜蘭低溫13度至14度，南部及花東17度至18度，後續溫度每天逐漸回升1到2度。（看完整報導）

宗教協會群聚累計28例 匡列接觸者全數送集中檢疫所

19日國內新增8例本土病例，4例與宗教協會群聚相關，其中新北市中山國中學生曾參與聚會，並傳染給同班同學，顯示疫情有限度外擴。疫情指揮官陳時中指出，由於宗教協會群聚涉及縣市多、個案足跡也較廣，因此針對宗教協會群聚啟動專案，經疫調匡列需要居家隔離的接觸者，可全數送至集中檢疫所隔離。新北市還有1例為防疫旅館護理師，感染源仍待釐清；另外3例為苗栗竹南市場攤商的丈夫及2名小孩，於居隔期間陰轉陽，研判對社區影響小。而先前外界擔憂的桃機航警案，經比對這名航警在執勤期間曾接觸一名印尼入境的染疫學生，2人病毒基因序列完全相符。（看完整報導）

香港單日增逾6千例 建方艙醫院增加隔離容量

香港COVID-19第5波疫情持續嚴峻，19日新增6063例確診，此外還新增一採陽性7400例，20日新增確診恐再創新高。截至18日晚間，累計9685人接受居家隔離檢疫。另外有15人染疫死亡，官方指死亡案例多未接種疫苗。香港春節後確診病例數急遽攀升，公營醫療系統面臨龐大壓力。官方除呼籲民眾在家做好衛生工作，輕症患者到指定診所求診，私立醫院能協助接收感染者，港府考慮改建郵輪碼頭、閒置體育場以建置輕症病人隔離設施，由北京中央支援在港興建的社區隔離及治療設施（方艙醫院）19日下午動土，完成後將提供1萬個隔離單位。（看完整報導）

中國間諜走私軍備案 澳媒：疑涉及習近平表弟

澳洲警方破獲一宗涉及中國間諜的走私軍備案。中國男子李金與俄羅斯男子契爾被指控自俄羅斯走私軍用設備至中國，二人均被指控違返澳洲「防衛貿易控制法」。雪梨晨驅報報導，有多名不具名澳洲官員透露，該案與澳洲情報組織針對中國潛伏澳洲間諜網絡所展開的一項更大規模調查有關。從2016年8月開始，澳洲當局派遣執法人員搜查一架由澳洲賭場安排的私人飛機，發現機上一共載著6人，其中包括李金、習近平的表弟齊明、墨爾本黑幫大哥周九明，以及一名疑似與中國情報機構有關的人士。（看完整報導）

黃郁婷冬奧練習穿中國隊服 蘇貞昌促調查不當言行予適當處分

台灣競速滑冰選手黃郁婷參加北京冬奧前，上傳身穿中國隊服練習的影片引發爭議。行政院發言人羅秉成19日表示，蘇貞昌認為黃郁婷行為極為不當，已要求教育部、體育署針對黃郁婷不當言行進行調查並適當處分，同時要求檢討建立機制與要求，作為日後國家代表隊成員對外言行可遵循的規範。北京冬奧台灣代表團總領隊陳士魁表示，預計在4月冬奧檢討會議中進行詳細討論，決定是否懲處與如何懲處。（看完整報導）

美麗島事件史料 揭密情治機關找黑道攻擊雜誌社

國史館與國家人權博物館19日對美麗島事件史料彙編舉辦新書發表會，書中披露高雄市當年的雲河西餐廳及明珠餐廳經營者戴崇慶有黑道背景，自稱多次受警總指示，指使黑社會份子攻擊美麗島雜誌社服務處，甚至搗毀後來擔任民進黨主席的黃信介與總統府國策顧問周平德的住家。戴崇慶後來被列為安和專案取締對象，還向國安局長、警備總司令等人陳情。（看完整報導）

苗栗女工傷截肢 高市府派員勞檢總公司 職安署罰雇主45萬局部停工

苗栗縣一名工廠員工因工傷截肢，指控雇主事後態度消極，甚至酸言稱截肢「不嚴重」，引發網友議論以及苗栗縣議員曾玟學、陳光軒、宋國鼎及陳品安等人的關注。曾玟學指勞動部職安署去勞檢前，還先通報事業單位，質疑「查不出東西」。對此，勞動部表示，有派員前往複檢，但沒有事先通知，並已依規定對業者處以局部停工處分及裁罰45萬元。事發公司負責人有10多間公司設於高雄，多經營通運、倉儲業務，高市府已派員勞檢，避免再發生職災。（看完整報導）

白冷會創醫院、助窮人貸款 逾40名瑞士神父修士奉獻台東一甲子

白冷會瑞士籍魏主安神父13日病逝，在台奉獻近一甲子，致力推動幼教與儲蓄互助運動，提供建蓋聖堂或整修等相關貸款服務。而他所屬的白冷會自1953年5月開始，陸續有47名神父來到台東，為當地的經濟、教育、醫療、文化提供幫助。他們和台東人一起喝著小米酒，說著流利的方言和阿美族話，連最後的遺體都捐出來。這群白冷會的修道人以「愛」為腳印，奉獻台東，他們的故事是台東最動人的樂章，也是最美的風景。（看完整報導）

故鄉與夢想無法共存 香港記者離家追尋新聞自由

港區國安法施行之後，蘋果日報、立場新聞等香港媒體相繼關門，甚至有新聞從業者被逮補。香港記者面臨人身安全危險與自我審查，有人因責任留下，他們說，新聞是很在地的事情，身為記者必須「記」到最後，跟香港一起面對重要時刻。另一方面，許多人體認到香港已容不下不同聲音，他們為了追尋新聞自由前往海外求職，對他們而言，夢想與故鄉已無法共存。（看完整報導）