宗教協會群聚北市最新確診足跡 曾至馬偕醫院、統一時代百貨

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（中央社記者陳怡璇台北19日電）北市衛生局公布某宗教團體群聚案確診者足跡，除了搭捷運來往多站外，還包含超商、藥妝店、大賣場、餐廳等，還有電信直營服務中心、國泰世華銀行等。

台北市衛生局今公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，為案19950、19989、19990、19991、19992、19997。其中19950為某宗教團體成員的家人，19989至19992為與該宗教團體一起聚餐的成員；19997則為外縣市確診者，也與台北市案19816（台北市房屋代銷人員）有關。

確診者（案19989）足跡包含滿穗台菜、台灣大哥大台北南京西直營服務中心、國泰世華建成分行等；（案19990、19991）馬偕醫院、大龍峒保安宮等；（案19992）錢櫃台北SOGO店、統一時代百貨台北店B1、珍品九如等。

確診者搭乘過的交通路線包含捷運新店區公所站經中正紀念堂至中山站、中山站經中正紀念堂站轉古亭站至永安市場站、永春站至市政府站、七張站經中正紀念堂站至松江南京站等，以及大都會客運306路公車，從捷運松江南京站至南京寧安街口。

在匡列人數方面，案19950匡列14人居家隔離、擴大採檢44人檢驗中；案19989匡列19人居家隔離，其中9人採檢結果為陰性，10人檢驗中，擴大採檢85人，55人採檢結果為陰性，30人尚在檢驗中。

案19990、19991匡列42人居家隔離，14人採檢結果為陰性，28人檢驗中，自主健康管理89人，84人採檢陰性，5人檢驗中，擴大採檢97人，84人採檢結果為陰性，13人檢驗中。

案19992匡列50人居家隔離，2人採檢結果為陰性，48人檢驗中，擴大採檢10人尚在檢驗中；案19997擴大採檢3人，檢驗結果皆陰性。（編輯：李亨山）1110219