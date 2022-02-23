89家醫院設染疫康復者門診 跨科看診免奔波

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北23日電）不少COVID-19染疫者飽受後遺症所苦，因症狀遍及全身，患者需在不同科別間奔波。衛福部今天宣布，全台89家醫療院所將推出整合門診，保障後續康復照護需求。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒超過2年，許多患者雖從鬼門關前救回一命卻留下後遺症，國內經驗、國外研究都顯示，染疫患者可能留下輕重不等的副作用。

根據衛福部疾管署統計，染疫後遺症遍及全身各處，包括皮膚症狀如掉髮、紅疹，呼吸系統如呼吸困難、肺纖維化，心臟症狀如心悸、胸痛、心肌炎，另也可能產生糖尿病、月經週期變化、靜脈血栓、急性腎損傷等多系統症狀。

衛福部健保署醫務管理組參議黃兆杰今天下午在疫情記者會中表示，疫情發生期間，確實接獲不少醫院、病人表達由於症狀遍及不同科別，經常需要奔波於不同科別間就醫，還得負擔多次掛號費、部分負擔。

黃兆杰說，衛福部去年12月13日公告辦理「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，邀集國內醫院針對染疫康復後6個月內出現COVID-19急性感染後徵候群相關症狀者，提供跨科別整合門診及住院整合照護服務，未來只要掛一次號，就能由跨科別醫師看診。

黃兆杰指出，截至2月23日已有89家醫療院所加入整合醫療計畫，染疫康復者就醫後，將由醫院定期評估日常生活功能、生活品質、呼吸、疼痛、心理、營養狀態及追蹤改善程度，並由社工師評估家庭支持功能，協助轉介適當的社會福利資源，保障個案後續康復照護需求，提升COVID-19染疫康復者日常生活品質。

指揮中心指揮官陳時中表示，目前看來，全台各區都有醫院加入，整體醫療費用將由健保給付，其他費用則由醫事司支付。

為了讓民眾了解計畫內容，衛福部也於官網開設「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫網頁專區」（https://reurl.cc/8Wz6qX），不僅能查詢醫院名單、整合科別、開診時段等，也有懶人包等計畫內容說明。（編輯：張芷瑄）1110223