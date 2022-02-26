宜蘭火鍋店新增1員工染疫 確診前曾到雙北

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣26日電）宜蘭縣衛生局表示，宜蘭市聚德家豐味鍋物今天新增1名員工染疫，這名員工昨天身體不適，篩檢後確診，確診前1天還曾到台北市及新北市，已通知有關單位進行疫調。

宜蘭縣衛生局發布新聞稿表示，聚德家豐味鍋物50多歲女行政員工（案20395）24日確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，火鍋店內20多歲從事備料的男員工因身體不適，加上日前曾在同職場工作，經篩檢後也在昨天確診，列為案20486，這家火鍋店累計共已2人確診。火鍋店感染源初步懷疑是從境外移入的案20089，也就是案20395的妹妹。

衛生局指出，案20486曾在確診前1天，也就是24日曾開車前往台北市及新北市，已通知當地有關單位展開疫調。案20486在火鍋店內雖與消費者接觸較少，但已匡列9人居家隔離，其中3人陰性，其餘6人採檢中。

宜蘭縣衛生局表示，案20486也曾於21日晚間前往羅東鎮中山路二段的炙燒牛排羅東中山店，23日午後先後到羅東鎮興東路的肯德基、五結鄉二結路的大進文具用品社與7-ELEVEN杰昇門市。

24日中午曾到宜蘭市泰山路7-ELEVEN員泰門市；25日前往員山鄉員山路一段7-ELEVEN萬鴻門市與7-ELEVEN佳怡門市，呼籲曾經和確診者足跡相重疊民眾，注意自己健康。（編輯：方沛清）1110226