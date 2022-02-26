早安世界》俄羅斯坦克開進基輔 烏克蘭總統澤倫斯基率軍民孤軍奮戰

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俄羅斯坦克開進基輔 烏克蘭總統澤倫斯基率軍民孤軍奮戰

烏克蘭遭俄羅斯軍隊從北、東、南3個方向攻擊，內政部25日表示，有33個民間地點在過去24小時遭俄軍轟炸，烏克蘭位於黑海的蛇島落入俄軍之手，島上13名烏克蘭守軍不理會俄國軍艦威脅招降，全數犧牲。俄軍坦克25日攻入烏克蘭首都基輔，總統澤倫斯基表示，俄羅斯發動大規模入侵行動後，烏克蘭「孤軍奮戰」，他自己和家人成為俄軍的首要目標，但他將留下來抗戰到底。同時，烏克蘭核能機構記錄到被俄軍拿下的廢棄車諾比核電廠廠址輻射值上升，俄軍攻占廢棄核電廠的目的引發外界質疑。蒲亭25日釋出願與烏克蘭談判的訊息，地點據稱在白俄羅斯的首都明斯克，但相關細節尚不清楚。（看完整報導）

228連假全台天氣轉好 高公局建議國道南向午後出發

228連假各地晴朗穩定，中央氣象局表示，北部26日雲量增加，有零星局部降雨機率，27日起水氣減少，只剩山區零星有雨，平地多雲，多數地方可以看到陽光。另外，高公局指出，26日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅－新竹、彰化系統、埔鹽系統，北向圓山－大華系統；國3南向土城－關西、快官－霧峰；國5南向南港系統－頭城等路段，建議西部國道南向盡量中午12時以後出發；國5南向下午5時後出發。（看完整報導）

沒打疫苗染疫死亡率高約20倍 陳時中籲民眾盡快接種

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中25日表示，據香港、新加坡統計，沒打疫苗者染疫死亡率是完整接種者的18倍至21.8倍。為鼓勵還沒接種第1、2劑疫苗的民眾，打疫苗贈新台幣200元（含）以下衛教品的措施將延長至3月31日。（看完整報導）

俄羅斯39城市掀反戰示威至少389人被捕 在台烏克蘭人也站出來

俄羅斯入侵鄰國烏克蘭，在俄國國內掀起反戰示威，警方在發生反戰抗議的39座俄國城市中，拘捕了至少389人。莫斯科一座國家劇院總監25日公開指責下令發動攻擊的蒲亭是凶手，並宣布辭職。除了俄羅斯國內，抗議民眾也出現在東京、特拉維夫和紐約等城市廣場和俄羅斯大使館外，旅台烏克蘭人和本地聲援民眾25日和26日接連兩天在俄國駐台代表處門外抗議，要求和平，不要戰爭。（看完整報導）

台灣參與對俄經濟制裁 高科技貨品可能列敏感清單或暫停出口

總統府25日表示，政府嚴正譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害；基於共享民主、人權、法治等普世價值，台灣也將與全球民主夥伴密切合作，參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁。經濟部長王美花指出，按照瓦聖納協定規定，可對相關出口作嚴厲審查，採取的制裁方式可能是列出敏感清單，要求事先申請輸出許可，或是暫停出口特定品項，但項目及時程尚未敲定。（看完整報導）

遠傳斥資247億元併亞太電 電信市場重回三雄時代

遠傳電信董事會25日決議通過以換股方式吸收合併亞太電信，加上去年底台灣大哥大併購台灣之星，國內電信市場將正式重回三雄時代。遠傳與亞太電信合併基準日暫訂今年9月30日，對於亞太電信虧損的問題，遠傳電信總經理井琪表示，亞太電信的虧損主因是規模不夠大，合併以後第一年EBIDTA就會是正向的。（看完整報導）

憲法訴訟法新制首判 強制抽血驗酒精濃度違憲

憲法訴訟法今年1月上路後，首宗判決25日出爐。花蓮地院法官認為肇事駕駛人受強制抽血檢測酒精濃度有違憲疑慮，聲請釋憲，憲法法庭判決道路交通管理處罰條例相關規定違憲，要求相關機關應自本判決公告之日起2年內，依本判決意旨妥適修法。（看完整報導）

台鋼3/2簽中職加盟意向書有望成第6隊 主場選定澄清湖棒球場

中職會長蔡其昌25日表示，台鋼集團已確定有意願成立中職第6支球隊，將在3月2日到聯盟簽訂加盟意向書；台鋼已承諾高雄市長陳其邁，會將以澄清湖棒球場為主場，讓高雄球迷有歸屬感。陳其邁表示，除了積極發展運動產業，未來高雄捷運黃線將會在澄清湖球場設站，預計今年底動工。（看完整報導）

香港疫情惡化數萬確診者居家隔離 動態清零面臨考驗

香港新增COVID-19確診病例數25日首度破萬，創歷來單日新高，呈報個案還激增至2萬1979例，26日新增確診預料將上探2萬例。專家直指香港當前疫情呈幾何級數上升，此一情況不單考驗政府「動態清零」的防疫目標，疫情甚至有可能失控。（看完整報導）

韓國潮汐能發電結合AI淨水廠 擴大綠能

韓國政府擬定2050年碳中和目標，規劃擴大綠能供應，起初為淨水設置的始華湖潮汐能發電廠與鄰近的華城淨水廠除提供乾淨飲用水任務，也多了提高綠能供應與節能的目標。始華湖發電廠今年將近一步開發周邊綠能設施，包括太陽光電、風力發電等，規劃將全年發電量提升至680GWh，支援鄰近產業園區達成100%使用再生能源目標，預估每年可減排32萬公噸。負責供應始華湖鄰近地區用水的華城淨水廠則導入人工智慧（AI）系統，以AI自動判讀數據並採取相應措施，減少不必要能源消耗。（看完整報導）