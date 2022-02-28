早安世界》俄軍入侵烏克蘭攻勢受阻 兩國同意談判
俄軍入侵烏克蘭攻勢受阻 兩國同意談判
俄羅斯軍事入侵烏克蘭進入第4天，美方官員表示，雖然俄方集結部隊有50%已入侵烏克蘭，但攻勢並不順利，烏克蘭國防部副部長馬烈爾表示，估計俄軍已損失約4300名兵力，另有約146輛戰車、27架戰機和26架直升機遭摧毀。俄軍對烏克蘭首都基輔的攻勢27日持續受阻，俄方迄未公布任何傷亡人數，但跡象顯示俄國持續增兵。俄羅斯總統蒲亭27日批評西方國家制裁俄羅斯，並下令俄國核武部隊進入高度警戒，令外界擔憂。烏克蘭總統澤倫斯基辦公室則宣布，烏克蘭代表團將在沒有預設條件的狀況下，於烏克蘭與白俄羅斯交界、鄰近廢棄核電廠車諾比禁區的地點與俄羅斯進行談判。（看完整報導）
俄羅斯主要銀行被逐出SWIFT 歐洲多國禁俄航班進領空
以美國、歐盟為首的西方國家總算達成一致立場，在26日宣布把俄羅斯主要的銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，這是俄國入侵烏克蘭以來所受到最嚴重金融制裁。被逐出SWIFT將使俄羅斯進入全球金融市場的管道受限，影響程度如同網路被切斷，有俄國客戶的台商也會面臨無法收款狀況。另外，繼立陶宛等國之後，德國、義大利、比利時、荷蘭、芬蘭、丹麥、瑞典、冰島27日紛紛宣布禁止俄國航班進入領空。（看完整報導）
馬斯克啟動星鏈供烏克蘭網路 YouTube、Google加入制裁俄國
俄羅斯入侵烏克蘭後，美國等西方國家祭出制裁，包括台積電在內的全球電腦晶片業者已停止向俄國銷售。同時，烏克蘭境內網路受到俄羅斯入侵影響，副總理費多羅夫公開向美國太空探索科技公司創辦人馬斯克喊話，請他用旗下的星鏈衛星提供協助，馬斯克26日迅速回應表示，星鏈衛星寬頻服務已可在烏克蘭使用，而SpaceX正提供更多終端設備給烏克蘭。另外，YouTube、Google 26日也相繼宣布將阻止特定俄羅斯頻道與媒體在其平台上獲利。（看完整報導）
烏克蘭首都與第2大城傳捷報 聯合國：開戰以來至少64平民死亡
俄羅斯軍隊24日入侵烏克蘭之後，27日一度攻入位在烏克蘭東北部的第二大城哈爾科夫市，但烏克蘭隨後表示已完全掌控哈爾科夫局勢，首都基輔市長也說市區內已無俄軍。聯合國表示，24日以來，烏克蘭至少有240名平民傷亡，其中至少64人死亡，超過36.8萬人逃離烏克蘭。報告並指出，實際數據可能「高得多」。另一方面，烏克蘭對抗俄國侵略的努力持續獲得國際聲援，德國26日表示，已運交1000件反戰車武器以及500枚刺針（Stinger）地對空飛彈給烏克蘭，協助它對抗俄羅斯入侵。（看完整報導）
俄羅斯入侵烏克蘭之際 北韓試射飛彈引南韓憂心忡忡
北韓27日上午從平壤向東發射一枚彈道飛彈，飛行距離約300公里，這是北韓今年第8次武力示威。南韓總統府緊急召會議後表示，國際社會正致力解決俄羅斯與烏克蘭問題，北韓卻在此時試射飛彈，令人憂心，南韓希望北韓立即停止與和平解決問題背道而馳的行為。專家認為，北韓選在這時發射飛彈，是為了向正集中於烏克蘭局勢的美國施加壓力，提升存在感，同時博取更多談判籌碼。（看完整報導）
徐州8孩案調查引發質疑 北大清華等4校逾800校友連署要求公開
延燒已一個多月的江蘇「徐州8孩案」在社會高度關注之下，官方陸續發表多份調查報告，說明8孩母親的身分及整起事件的前因後果，但報告說詞反覆，讓外界普遍質疑中共各級政府調查並公布真相的誠意，學界也持續有人不怕中共當局維穩，人民大學、北大、清華和山東大學就有800多名校友簽名連署要求將事實公諸於世，連署發起人之一，旅居美國的人大校友魯難表示，中國當局在過去的公共事件調查中，始終把維穩和消除老百姓的情緒放在首位，在徐州8孩案也是如此，很多民眾不信任官方調查報告，就是因為政府黑箱操作，未依法公布相關文件、證據和證明資料等資訊。（看完整報導）
桃園某幼兒園案3家庭群聚增11人確診 新北涮涮鍋相關增4例
國內27日新增16例COVID-19本土個案，最大宗為桃園某幼兒園案新增11人，衍生出3起家庭群聚，預計將有超過1000人必須進行居家隔離。觀音區的米迪幼兒園（含米吉課照中心）、觀音國小及富林國小，將停課14天至3月11日。確診者新增公共場所足跡範圍包含觀音、平鎮及龍潭區，具體地點包括龍潭公有市場、便利超商、理髮店及五金百貨大賣場。新北市衛生局公布，有4例居隔採檢陽性個案，為涮涮鍋店員工及家人，另1例居家隔離陰轉陽個案則與北市宗教協會餐廳KTV案相關。（看完整報導）
邊境鬆綁 3/1起外籍人士可來台不孕症治療
台灣試管嬰兒技術發展先進，價格也誘人，去年5月COVID-19本土疫情爆發，為優先保留醫療量能供台灣民眾使用，暫停不孕症治療，限縮開放急重症患者來台。隨國內疫情穩定，中央流行疫情指揮中心27日表示，3月1日起重新開放外籍人士申請來台進行不孕症治療，3月7日後檢疫比照商務人士縮短為10天。健康檢查、美容醫學擬待開放旅遊後再評估規劃。（看完整報導）
林姿妙涉弊80萬元交保 宜蘭檢方3/1提抗告
宜蘭地檢署偵辦縣政府弊案，於23日凌晨聲押縣長林姿妙、女兒林羿伶與縣府農業處長康立和共3名被告，但法院裁定林姿妙以80萬元交保，林羿伶與康立和請回。檢方27日表示，將於3月1日對法院裁定提出抗告，全案將送往台灣高等法院審理。（看完整報導）
韓國總統選舉局勢生變 在野候選人尹錫悅尋求小黨支持碰壁
韓國總統大選將於3月9日舉行，最新民調顯示，最大在野黨國民力量總統候選人尹錫悅與執政黨共同民主黨候選人李在明的支持度差距縮小。原本居領先地位的尹錫悅27日表態尋求在野黨合推單一候選人，但遭國民之黨候選人安哲秀拒絕。安哲秀日前向國民力量提議以民調方式推出單一候選人，但未獲積極回應，在20日表示將獨力競選總統。安哲秀宣布在野候選人單一化破局後，本週多項民調顯示尹錫悅支持度下降，李在明與安哲秀的支持度上升，尹錫悅從前一週超出民調誤差值的領先位置，變成與李在明難分伯仲。（看完整報導）
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