台大校園徵才博覽會5日登場 442攤位參展

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（中央社記者許秩維台北3日電）台灣大學年度校園徵才企業博覽會將於3月5日舉行，共有442個攤位參展，部分企業將安排現場面談，台北市就業服務處也有專人提供就業諮詢。

台大新聞資料指出，校園徵才企業博覽會將於3月5日在校內椰林大道舉行，會場分為資訊科技、金融、集團及多元產業、國際產學聯盟會員專區、國際人才培育專區及人力仲介業專區等展區，共計442個攤位參與。

除了企業攤位徵才外，現場也設有公部門諮詢攤位，包括台北市就業服務處和勞動部勞動力發展署北分署可提供就業諮詢；台大提供普通教學館教室，讓華碩電腦、友達光電、台達電子等企業可於現場進行面試或筆試，台大校園徵才專刊也會刊登參展企業求才、工讀、實習機會等資訊。

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為鼓勵台大學生或校友踴躍參與，台大規劃摸彩活動，當天參與徵才活動並填寫問卷，就可參加摸彩，有機會獲得平板電腦、Switch遊戲機、智慧腕錶等獎品。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫考量，台大表示，徵才博覽會展區將以圍籬劃定界限，僅開放台大系統（台大、台師大、台科大）3校學生和校友參加，入場須配合實聯制、量體溫、戴口罩，須進行自主健康管理者或有發燒、咳嗽等呼吸道症狀者，請勿出席徵才博覽會。（編輯：管中維）1110303