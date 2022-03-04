宜蘭新增2名確診者 足跡曾到縣內多家餐廳

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宜蘭縣4日新增2名COVID-19確診個案，其中案20801曾於2月25日至3月2日間，兩度從宜蘭轉運站搭乘首都客運前往台北，並曾出現在縣內幾家餐廳，縣府公布相關足跡，提醒民眾注意。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年3月4日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣4日電）宜蘭縣政府表示，縣內今天新增2名COVID-19確診個案，其中1名曾於日前兩度於宜蘭轉運站搭乘首都客運前往台北，並曾出現在縣內幾家餐廳，提醒民眾注意。

宜蘭縣政府衛生局發布新聞稿表示，縣內今天新增2名COVID-19確診者個案，案20016號原本是2月18日國內新增的境外移入個案，後被判定是北部某防疫旅館群聚感染造成染病，今天由中央流行疫情指揮中心改判本土個案。考量個案戶籍地及居住地都在宜蘭縣，因此列入宜蘭縣個案，但個案尚未進入縣內，因此在宜蘭縣並無任何足跡。

此外，案20801於農曆年前自美國入境，上飛機前、入境與居隔期間的篩檢都為陰性，但於3月3日準備返回美國的自費出境前篩檢驗出陽性，暫列境外移入確診個案。

衛生局指出，案20801曾於2月25日上午在宜蘭市公所，下午前往內政部移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站。2月26日曾在宜蘭轉運站搭乘首都客運往返台北，當晚前往冬山鄉田老爺餐廳。

2月27日晚間出現在宜蘭市廣食堂美食海鮮餐廳；2月28日上午從宜蘭轉運站搭乘首都客運前往台北。

3月2日中午在羅東鎮公園路台灣沙茶餐廳與羅東民生市場，晚間在羅東鎮掌櫃食譜餐廳，縣府已完成相關接觸者的追蹤管理及足跡調查與清消，呼籲曾經和確診者足跡相重疊民眾，注意自己健康。（編輯：張銘坤）1110304