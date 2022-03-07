入境檢疫天數鬆綁新制上路首日 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北7日電）國內本土COVID-19疫情好轉，今天起入境檢疫天數將從14天縮短為10天，新制上路首日，入境人數等實施狀況受到關注，疫情指揮中心指揮官陳時中下午2時舉行記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制逐步鬆綁，盼恢復正常生活，自今天凌晨零時起，入境居家檢疫天數將縮短為10天，第11天起繼續進行7天自主健康管理；居家檢疫以1人1戶為原則，若無法落實則須入住防疫旅館，同日入境的家屬或同住者可同住。

但國內本土疫情未停，自助餐衍生旅遊團群聚擴大，更出現台菜餐廳1名員工染疫，衛生單位已緊急匡列此餐廳125名員工，除案20939為陽性，其餘員工皆陰性；顧客則匡列採檢316人，其中125人檢驗結果為陰性，其餘檢驗中。

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自助餐衍生旅遊團群聚感染源備受關注，指揮中心將線索鎖定在可能密切互動的遊覽車上，已對所有遊覽車旅遊團成員共36人採檢血清抗體，已有34名團員N抗體蛋白為陰性，代表未曾感染，其餘2人檢驗中，最新結果也是今天記者會關注焦點之一。

自助餐衍生旅遊團群聚截至昨天累計9人確診，最新本土疫情狀況、疫苗接種最新數據、防疫鬆綁措施相關細節等，指揮中心指揮官陳時中將於下午2時的疫情記者會說明。（編輯：陳仁華）1110307