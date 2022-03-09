第3代iPhone SE電信業啟動預約預購 18日開賣

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（中央社記者江明晏台北9日電）蘋果今天發表第3代iPhone SE智慧型手機，售價新台幣1萬3900元起，號稱最便宜5G iPhone，國內電信業者陸續啟動預約或預購，將於18日起開賣。

蘋果今天舉行線上春季發表會，發表第3代iPhone SE智慧型手機，售價新台幣1萬3900元起，配備A15晶片、5G連網能力及更長的電池續航力，台灣為首波開賣國家之一，將於11日開放預購、18日開始供貨。

中華電信今天宣布開放iPhone SE限量網路預約，中華電信預約網站自111年3月10日10時起開放。

遠傳今天上午11時起開放線上預約登記，果粉只要於線上預約登記並於網路門市申辦成功，即享配件購物金1000元，還能抽iPad Pro。

台灣大哥大則宣布，將於3月11日開放全通路預購，用戶付1000元訂金，即可完成預購，並享優先取貨，申辦1399元以上專案搭購iPhone SE，再送2000元momo幣。

亞太電信則表示，即日起於全台Gt智慧生活門市開放全新iPhone SE預約登記，預約成功者，將可在第一時間掌握iPhone SE最新資訊，3月18日正式開賣。（編輯：楊凱翔）1110309