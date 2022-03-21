移工入境檢疫放寬 可引進雙語人員、宿舍廚師

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（中央社記者張雄風台北21日電）勞動部今天表示，國內疫情趨緩，今天起放寬移工入境，得於仲介公司設立的防疫宿舍進行檢疫；此外並開放雙語人員、移工宿舍廚師等外國人專案引進，防疫規範比照移工專案辦理。

勞動部今天發布新聞稿表示，為充裕檢疫量能，紓緩國內缺工及照顧人力需求，勞動部報請中央流行疫情指揮中心同意，即日起放寬移工入境得於仲介公司設立防疫宿舍進行檢疫，並同步發布「COVID-19因應指引：私立就業服務機構之移工檢疫宿舍設置及管理」，輔導仲介公司設置防疫宿舍，包含4大項重點措施。

勞動部說明，首先，仲介公司向宿舍所在地的地方勞政主管機關提出申請，由勞政、衛生、建管等業管單位實施查核，設立標準原則比照防疫旅館（包括宿舍基本規劃、1人1室房間及內部設備、門禁與安全維護、環境清潔與廢棄物清理、工作人員健康管理等），符合設立標準者，由勞政主管機關同意防疫宿舍設立。

第二，防疫宿舍應設防疫管理人，負責與衛生單位聯繫及統理檢疫事宜，凡有可能接觸移工宿舍工作人員，均須接受防疫教育訓練；第三，移工入住防疫宿舍，依指揮中心規範檢疫天數、PCR及快篩次數辦理；第四，由各地方政府抽查，查核移工檢疫是否符合規範。

勞動部補充說明，考量國內曾有檢疫地點發生群聚感染案例，為加強防疫宿舍工作人員落實每個防疫環節，勞動部將與衛生福利部合作辦理教育訓練培訓種子教師，以提升工作人員防疫專業知能，落實防疫；首次教育訓練，將於課程、師資、時間及地點確定後儘速公布。

另外，基於國內疫情趨緩，勞動部表示，考量移工在台有雙語翻譯人員提供翻譯工作，及由廚師從事食物烹調等需求，以提升移工生活照顧服務，自即日起同步開放仲介雙語人員、宿舍廚師入境。

勞動部指出，自今天起，凡入境於防疫旅館進行居家檢疫的移工或雙語人員、移工宿舍廚師，均免向地方政府申請事前查核，但仍需至入出國機場關懷服務網填寫防疫旅館地址，經勞動部確認屬實，即可入境。

勞動部強調，雇主聘僱仲介雙語人員、移工宿舍廚師入境仍需登錄申請；雙語人員、宿舍廚師入境前，應完整接種疫苗、入境前PCR及1人1室隔離、投保醫療保險，及入境後檢疫、自主健康管理等，均與引進移工之防疫措施與流程相同。（編輯：陳清芳）1110321