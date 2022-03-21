早安世界》馬斯克星鏈助戰 烏克蘭不斷網奇襲俄軍
馬斯克星鏈助戰 烏克蘭不斷網奇襲俄軍
全球首富馬斯克的「星鏈」正協助烏克蘭軍隊贏得無人機之戰。英國媒體報導，烏克蘭有個先鋒部隊正利用監視技術和攻擊無人機鎖定俄軍戰車和陣地，出奇制勝。在馬斯克的星鏈衛星站幫助下，烏克蘭網路若大規模崩潰，烏軍的「無人機戰士」仍可透過星鏈行動終端設備發送訊號與基地聯繫，並使用波蘭等鄰國的地面站。據報克里姆林宮對星鏈涉入烏克蘭一事盛怒，其終端設備可能成為攻擊目標。（看完整報導）
深圳疫情下復工復產通車一週 吉林封城4天
中國廣東省深圳市先前因COVID-19疫情升溫，14至20日全市進行封閉式管理，當地包括富士康在內的數百家台資工廠被迫停工。封城一週後，政府20日晚間宣布，21至27日全市機關、企業恢復正常工作秩序和生產經營；公車、地鐵全面恢復運轉，但須憑48小時以內的核酸陰性證明才能搭乘。另外，位在東北的吉林市宣布自21至25日實施4天的「全域靜態管理」，其中「封控區」居民禁止出門，「管控區」居民每2至3天在可線上訂購生活物資1次，由工作人員將貨物配送到大樓門口。（看完整報導）
高雄捷運黃線獲行政院核定 市府擬年底前動工
行政院長蘇貞昌20日宣布正式核定高雄捷運黃線綜合規劃，總經費新台幣1442.37億元，中央負擔833.82億元，市府負擔608.55億元。捷運黃線路線總長約22.91公里，設置23座車站，可連結捷運紅線與橘線、輕軌、台鐵等4條運輸系統，路線行經鳥松、三民、苓雅、新興、鳳山、前鎮等6區，占高雄市總人口約41.8%，沿線經過7所高中職，每日可服務學生約5.5萬旅次。高市捷運局表示，目標年底前動工，117年底完工通車。（看完整報導）
傳馬立波數千居民被帶往俄國 歐洲重要煉鋼廠遭重創
俄羅斯軍隊持續對烏克蘭東南部城市馬立波圍城攻擊，當地市議會指控，過去一星期來有數千名馬立波居民被俄軍強行帶往俄羅斯境內。總統澤倫斯基表示，俄羅斯圍困馬立波是「未來幾百年大家都會記得的恐怖犯行」。同時，烏克蘭議員20日貼出影片，顯示歐洲數一數二的大型煉鋼廠Azovstal廠房遭俄軍轟炸，建築物燃起濃煙，將重創烏克蘭經濟與環境。（看完整報導）
英美媒體：台灣晶片制裁阻礙俄國武器、通訊技術發展
華爾街日報19日報導，美國聯手台韓日等晶片製造國制裁俄羅斯，其中無法取得台積電的精密晶片將對俄國造成不小衝擊。部分俄羅斯公司設計的高階晶片由台積電組裝，制裁可能因造成俄羅斯方面的斷貨。經濟學人資訊社指出，南韓和台灣幾乎獨占高階半導體的生產，俄羅斯在其他地方找不到貨源，將使俄國先進武器和第5代行動通訊（5G）、人工智慧與機器人等尖端科技的發展受挫。（看完整報導）
中國對烏克蘭戰爭堅稱中立 拉第三世界國家助陣
中國外交部長王毅20日在北京與阿爾及利亞外長拉馬姆拉會談後聲稱，很多國家在烏克蘭問題上「與中國一樣有共同語言」，中國和開發中國家「既有合理的關切，也有相似的立場」，處理問題不只有戰爭和制裁兩種選擇。北京迄未批評譴責俄羅斯入侵做為聯合國會員國的主權國家烏克蘭，但王毅說，各國的主權獨立和領土完整任何時候都應得到尊重，並說這一原則對所有國家和地區都應適用，不應當有例外，更不能搞雙重標準。（看完整報導）
天外飛來鐵片砸死女教師 警過濾2000車揪肇事駕駛
62歲李姓教師17日開車行經台88快速道路屏東縣萬丹鄉路段，突遭一塊砸穿擋風玻璃的鐵片擊中頭部當場死亡，警方過濾2000輛車，先後查獲掉落鐵片的曳引車司機侯姓男子，以及後方開車輾過的曳引車駕駛許姓男子，將2人依過失致死罪嫌送辦。侯男19日在警察找上門時相當錯愕，根本不知道砂石車掉了零件砸死人。屏東分局表示，偵辦過程如大海撈針，因鐵片特殊，且當時段有多部大型車輛經過，3天來調閱監視器、訪查各家大型車輛修配廠，才確認掉落物來源車輛。（看完整報導）
又是酒駕害人 菲律賓單車選手赴賽途中遭撞身亡
1名32歲的菲律賓籍移工20日從林口騎單車到八里參賽，不料途中遭撞，送醫宣告不治。肇事駕駛棄車逃逸，隨後被警方查緝到案，酒測值超過0.25mg/L。警方初步調查，肇事駕駛簡男在海釣場喝酒後開車返家途中衝撞菲籍移工後棄車逃逸。警方循線快速找到簡男，依公共危險、過失致死等罪移送新北地檢署，檢方複訊後諭令20萬元交保。（看完整報導）
新時間電價等措施救夜尖峰用電 預期省3部中火機組發電量
過去尖峰用電時段為白天，近年已逐漸挪移至傍晚、甚至晚上，為提升夜尖峰供電餘裕，經濟部電價費率審議會去年9月同意台電所提的新時間電價自由選擇方案，盼透過用戶移轉用電時間，紓解夜尖峰壓力。此方案將試辦至今年9月，目前試辦近半年，電子、鋼鐵、零售等用電大戶均響應，共8260戶參與。台電預期，時間帶移轉搭配需量反應，有望在夜尖峰時段發揮總計150萬瓩抑低效益，相當於近3部台中電廠機組發電量。（看完整報導）
南極洲氣溫創紀錄 比正常高攝氏30多度
專家表示，南極洲東部本週測得異常高的氣溫，比正常情況高出攝氏30多度。一般而言氣溫會隨南半球夏季結束而下降，但南極洲杜蒙．杜維爾站記錄到3月溫度攝氏4.9度創紀錄，通常每年此時正常溫度已是零度以下。另外，根據美國國家冰雪資料中心，南極洲的海冰面積在2月底減至200萬平方公里以下，為1979年以來首見。（看完整報導）
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