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疫情101/300

台北商業大學教師確診 22師生居家隔離

2022/3/29 16:45（3/29 17:33 更新）
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台北商業大學29日證實，獲知1名教師確診，目前衛生局確認居家隔離師生共22人。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
台北商業大學29日證實，獲知1名教師確診，目前衛生局確認居家隔離師生共22人。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者許秩維台北29日電）台北商業大學今天證實，昨天中午獲知1名教師確診，目前衛生局確認居家隔離師生共22人；如果校內再增加1名確診者，將暫停實體課，改採線上教學14天。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案增加，台北商業大學今天發布新聞稿，證實昨天中午獲知1名教師確診，校方已於第一時間啟動防疫應變計畫，通報教育部，並緊急召開防疫小組會議。

北商大校方表示，地方衛生單位已於昨晚完成疫調，並通知接觸者後續防疫措施與安排採檢，目前衛生局確認居家隔離師生共22人（學生20人、教師2人），學校護理師每天會進行追蹤關懷。

北商大指出，學校已針對校園相關教室、辦公室啟動全面消毒作業，並加強宣導防疫措施，請師生務必配合戴口罩、實名制、勤洗手等防疫規定；如果校內再增加1名確診者，全校將暫停實體課程，改採線上教學14天。（編輯：吳協昌）1110329

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