桃園新增2本土 確診者曾赴華泰名品城

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（中央社記者吳睿騏桃園29日電）桃園市今天新增2名確診者，市府公布確診者新增的9處公共場所足跡。另外，衛生局也接獲通報，中原大學某教授確診，這名26日發病的教授家住淡水，市府已經展開疫調作業。

桃園市政府衛生局長王文彥下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會中表示，桃園市今天新增2例本土確診案，一名是跟移工宿舍及大潭電廠工程相關的案23085，這名40多歲男性是大潭電廠工程的外包商，Ct值是28.9，目前為止已有21名親友居隔及採檢。

王文彥說，另一名確診的案23084是30多歲的桃園男性，感染源為新北市的案22952，為某業務員群聚延伸，因為有接觸而採檢後確診，Ct值18，目前已匡列2名家人居隔。

王文彥指出，新竹縣移工宿舍及大潭電廠工區的案件，截至今天累計66名確診者中，屬於桃園市的只有5人，就是3名外包商及其家屬2人，目前都在掌握中。

王文彥表示，另外，桃園市某大學一名教授是在淡水的確診個案，他的發病日經初步疫調是在26日，這名教授每天都有到桃園任教的學校。衛生局目前已針對相關接觸者還有上課班級進行疫調採檢及匡列，結果出爐後，相關足跡及接觸者也會馬上公布。

桃園市政府表示，截至今天下午1時30分，桃園市的社區採檢站單日採檢了250人，目前正在檢驗中。

市府也公布確診者案22713、案23078及案23085的公共場所足跡，22日下午3時20分曾前往中壢區中正路的彰化銀行中壢分行，5時6分前往GLORIA OUTLETS華泰名品城，5時23分曾到華泰名品城內的Big Pier大碼頭美式手抓海鮮餐廳。

24日上午11時9分，曾到觀音區信義路的街口便當店，晚間7時4分曾到觀音區成功路一段的日昇藥局；27日中午12時曾到觀音區忠孝路的7-11觀湘門市，晚間6時15分曾到觀音民權路7-11觀濤門市；28日中午11時40分曾到觀音區成功路一段的溫州大餛飩，晚間6時50分曾前往觀音區成功路一段的萊爾富桃縣觀音店。（編輯：李錫璋）1110329