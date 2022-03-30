台東卑南群聚再添2例確診 台東累計12案

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（中央社記者盧太城台東縣30日電）台東縣卑南鄉COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情群聚案今天再添2例，此群聚累計已有11案；另外28日關山確診的案23029，匡列88人皆陰性，台東這波疫情累計12例。

台東縣政府今天中午發布新聞稿表示，卑南群聚案今日新增2名確診個案，為80多歲男子，Ct值24.3，是案23083密切接觸者；以及40多歲女子，Ct值31.9，為23125案密切接觸者，縣府衛生局第一時間匡列採檢後確診，2人皆已接種3劑COVID-19疫苗。

台東縣自3月26日起至今日累計12確診案例，縣政府持續進行疫調匡列。台東縣衛生局表示，28日關山確診的案23029，匡列88人，經PCR採檢結果全陰性。且截至昨日，初鹿、卑南衛生所、池上及關山4快篩站共篩檢923人，結果皆陰性，卑南案延伸相關個案持續匡列篩檢中。

台東縣政府強調，因持續有本土確診個案，台東縣防疫再加嚴，除規定公私立納骨塔（堂）不開放入內，即日起至4月5日全縣禁止辦理遶境活動，若有超過500人的定點活動必須向縣府提報防疫計畫。同時縣府也呼籲民眾在疫情嚴峻時刻，加強做好個人衛生管理、戴口罩勤洗手、不過度恐慌，齊心抗疫、守護台東。（編輯：郭諭儒）1110330