COVID-19本土病例恐再破百 陳時中下午說明

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本土疫情延燒多縣市，疫情指揮中心2日宣布下午將由指揮官陳時中召開記者會，意指本土病例可能再破百例。圖為1日下午台北車站售票口可見搭車人潮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧台北2日電）今天是清明連假第1天，COVID-19本土疫情延燒多縣市，中央流行疫情指揮中心今天上午宣布，下午2時將由指揮官陳時中召開記者會，意指本土病例可能再突破百例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，本土病例連日突破雙位數，昨天更新增104例本土病例，再創今年單日新高，確診個案遍及9個縣市。

根據指揮中心統計，國內感染源不明傳播鏈共有20條，其中確診個案超過10例的就占9條，其中以基隆小吃店群聚累計115例、大潭電廠89例、樹林科技廠45例較多。

值得注意的是，中和社區、台東卑南群聚、彰化寵物用品廠、桃園舞蹈教師等4案，經疫調發現有基因定序與足跡上的重疊，研判為同起群聚，4起群聚累計個案達70例。

在昨天新增的本土個案方面，桃園有一間電商工作室爆發群聚感染疫情，共有7名工作人員、13名家屬、2名接觸者染疫，累計22人確診，是否跟其他地方群聚有關，還有待釐清。

此外，花蓮慈濟醫院繼3月31日新增1例護理師確診後，經防疫團隊與院方緊急匡列、擴大採檢，昨天再增3名醫護、3名就醫民眾染疫，累計7人確診；後來更發現此群聚疑與一個10多人旅遊團有關，這個旅遊團疑似也有團員確診。

今天是清明連假第1天，根據指揮中心規劃，只要本土病例低於100例就不開記者會。但指揮中心一早10時仍宣布將於下午2時召開記者會，意指本土病例恐再突破百例。（編輯：陳政偉）1110402