基隆新增工地傳播鏈6人染疫 疑與台中婚宴案有關

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（中央社記者沈如峰基隆2日電）基隆市長林右昌指出，基隆今天新增37例確診者，其中值得注意的是某工地工班案有6人確診，恐成新的疫情連結，疑與台中婚宴群聚案有關，市府將加強監測。

林右昌下午透過視訊會議表示，基隆今天增37例COVID -19（2019冠狀病毒疾病）確診者，其中包含基隆小吃店及警察群聚案，還有中正區某工地案、校園及房仲等相關個案。

他指出，其中值得注意的是，中正區某工地案有6例，是新的發展連結，其中有5例是工人，1例是工人家人。他們都是因與3月30日最早發病指標個案23391（40多歲的板模工人）同一工班，也有居住上及親戚關係，密切接觸，因此整個工班都確診。

媒體提問，中央流行疫情指揮中心將對基隆36萬人展開「類普篩」，何時會上路。

對此，林右昌說，「類普篩」有些基本原則及要點應要先確認，首先要以「自願性為主、組織性安排為輔」；其次應要「去標籤化」，不能讓任何地區或是群體被污名化；再來要讓有意願參與的民眾可很方便且多元管道取得快篩試劑；最後要善用社會網絡，並要加強與基層醫療診所合作。

林右昌表示，因「類普篩」過去沒做過，事實上還有許多要準備，包含可行性、許多後勤支援、對市民的衛教規劃與交通規劃等配套措施都要思考，不是單有快篩試劑就可進行，很多細節都需充分討論與準備，只要一切準備好就會對外公告。（編輯：戴光育）1110402