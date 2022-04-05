早安世界》基輔近郊城鎮布查數百平民遭屠殺 震驚歐美
基輔近郊城鎮布查數百平民遭屠殺 烏克蘭：俄軍犯下戰爭罪
俄軍撤離烏克蘭首都基輔近郊的布查鎮之後，道路與民宅院子有許多平民曝屍戶外的畫面傳遍全球，基輔市長說，俄軍意圖滅絕烏克蘭人，光是布查就有300名以上的平民遇害。路透社記者在當地一座教堂並發現亂葬崗，許多屍袋堆在一處溝壕，並未充分掩埋，露出部分死者的肢體。烏克蘭總統澤倫斯基3日表示烏國已建立「特殊機制」，以調查俄軍的戰爭罪行，聯合國籲採取措施保存證據。美國總統拜登4日主張針對俄羅斯被控在布查犯下的暴行，對俄國總統蒲亭進行戰爭罪行審判。他也表示，希望對俄國實施更多制裁措施。俄羅斯外交部聲稱，布查平民死亡的畫面是造假，而且是美國在幕後主導。（看完整報導）
李政瀚、于薇奪葛萊美 致詞道出台灣是美麗、愛好和平之國
台灣設計師李政瀚、于薇3日獲得美國葛萊美獎的最佳唱片包裝設計獎，成為台灣迄今唯一的葛萊美獎得主。李政瀚說，作品理念是背靠山脈、面向海洋，對世界唱出台灣這個海洋民族的歌聲。他們在領獎時透過翻譯向台下的音樂人說，「台灣是一個美麗、愛好和平的國家，歡迎大家來台灣」。（看完整報導）
本週氣溫逐日回升 清明收假注意12地雷路段
中央氣象局4日表示，本週天氣大致上愈來愈溫暖，每天氣溫都較前一天上升攝氏1、2度，西半部需留意日夜溫差可能多達10度，降雨方面僅迎風面的東半部有局部雨。5日是清明連假收假日，高速公路局預估，因有掃墓及收假車潮，車流量為112百萬車公里，車多壅塞路段包括國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口等。（看完整報導）
烏克蘭布查鎮倖存者：俄軍埋地雷炸飛出門民眾
逃難至法國的基輔近郊布查鎮居民厄廷4日講述他在俄軍占領期間的經歷。他說，俄軍在民眾家門口埋地雷，害出門的民眾被炸飛。聯合國難民事務高級專員公署3日表示，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，有417萬6401名烏克蘭人離開母國。烏克蘭內政部引述國家邊境服務部門資料說：「過去一週，有14萬4000人離開烏克蘭，有8萬8000人回國；自開戰以來…總計約有53萬7000名同胞回到烏克蘭。」（看完整報導）
本土增133例 20多歲男有慢性病未打追加劑染疫釀中度肺炎
國內4日新增133例COVID-19本土病例，分布在11個縣市，以新北46例最多。確診病例當中包括一名中症患者，為20多歲男性，有慢性病史，未打追加劑，染疫後演變成中度肺炎。台北市副市長黃珊珊4日宣布調整確診者公共場域活動史公布原則，將以高風險場域優先，大眾運輸因風險低不再公布。此外，國防部本部博愛營區共有5名人員確診，分別是4名外包商、1名軍職人員，均為輕症。（看完整報導）
基隆篩檢逾13萬試劑今發放 對象、規劃要點一次看
基隆市長林右昌4日宣布「全民防疫愛心篩檢」從5日起至9日，針對設籍在基隆市或有居住之實的18歲以上民眾，分區域、分類別、規劃時序，分批發放13萬570劑快篩試劑，供民眾自行檢測。（看完整報導）
上海單日新增破9千例 全市核酸檢測15省3.8萬醫務進駐
上海市3日COVID-19新增本土感染者達9006例，4日執行全市約2500萬人核酸檢測，約有3.8萬名醫務人員從15省區市調度進駐上海市。官方強調，核酸檢測應檢卻未檢者將予以處罰。 4日晚間完成核酸採樣，官方疫情防控小組表示，在檢測、複核、分析等相關工作完成前，全市將繼續實施封控管理，除因病就醫等特殊原因，嚴格落實足不出戶。（看完整報導）
香港特首選舉5/8舉行 林鄭月娥不尋求連任
香港下屆特首選舉逐漸明朗化，林鄭月娥4日上午在記者會上宣布，將不會參加下屆特首選舉，今年6月30日完成特首5年任期，正式結束42年公務生涯。對於盛傳政務司司長李家超會辭職參選特首，林鄭月娥表示，至今未收到任何官員辭呈。香港政府稍早已經宣布，香港行政長官（特首）選舉如期於5月8日舉行，並自4月3日起接受提名，至4月16日截止。（看完整報導）
東京證交所時隔60年重大變革 交易市場分3類
日本東京證交所新制4日上路，交易市場重新整編為「主要」、「標準」及「成長」3種，著眼打造重視公司治理的市場，盼吸引更多海外資金投入。過去慣用的「日經平均指數」實質上將不受新制影響。（看完整報導）
斯里蘭卡經濟惡化民眾示威 部長全部辭職內閣重組
斯里蘭卡近日因經濟惡化引發人民憤怒示威，當局宣布封鎖社群平台，卻無法阻止反政府示威活動繼續上演，執政黨3日宣布除具有兄弟關係的總統與總理之外，內閣所有部長辭職，為組成新內閣鋪路，希望藉此平息民憤。（看完整報導）
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