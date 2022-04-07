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疫情138/300

宜蘭新增2染疫 1人曾到花蓮有確診者足跡餐廳

2022/4/7 16:35（4/7 19:32 更新）
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宜蘭縣7日新增2名確診者，縣府公布足跡。（宜蘭縣政府提供）
宜蘭縣7日新增2名確診者，縣府公布足跡。（宜蘭縣政府提供）
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣7日電）宜蘭縣政府表示，今天新增2名確診者，其中1名曾到有確診者足跡的花蓮奧斯卡美式餐廳後，返回宜蘭確診，已匡列7名親友核酸檢測（PCR）都是陰性，持續疫調中。

縣府下午發布新聞稿表示，新增2名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，其中1名為舞蹈補習班群聚案確診孩童的母親。

縣府指出，另1例案25831為30多歲女性，2日至5日曾自行開車到花蓮縣掃墓，3日與友人在當地的奧斯卡美式餐廳聚餐，之後得知這家餐廳有確診者足跡，在4日自行快篩陰性；但因同行的花蓮友人確診，之後到宜蘭縣內社區篩檢站進行PCR篩檢，結果陽性確診。

縣府表示，案25831曾在1日上午10時，從羅東轉運站搭乘國光客運到南港轉運站，當晚9時20分從板橋轉運站搭乘葛瑪蘭客運到羅東轉運站。5日晚上6時至6時15分，在宜蘭縣冬山鄉義成路三段的全家便利商店冬山義成店，提醒同足跡者注意自身健康。（編輯：方沛清）1110407

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