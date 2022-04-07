更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍
國際

烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍

陳念琴痛擊地主選手拜松 泰國拳擊國際公開賽奪冠
運動

陳念琴痛擊地主選手拜松 泰國拳擊國際公開賽奪冠

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派專欄／泰國鐵了心開放國境 拯救觀光企圖心奏效
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情126/300

疫情升溫 雲縣嘉縣暫停畢旅、嘉市須家長同意

2022/4/7 18:26（4/7 21:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳、蔡智明嘉義市7日電）國內COVID-19本土疫情升溫，嘉義縣、雲林縣學校即日起暫停辦理跨縣市校外教學及畢業旅行，嘉義市的學校則須獲得班級7成以上家長同意才能辦理。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續升溫，嘉義縣政府教育處今天發布訊息指出，為確保師生活動安全，縣轄學校即日起暫停辦理跨縣市校外教學、畢業旅行及參訪活動，直到4月30日，後續視疫情狀況滾動式檢討、調整。

教育處指出，各校規劃辦理縣內校外教學、畢業旅行及參訪活動，除配合相關防疫措施外，務必先徵求家長同意及評估地點安全性，再由學校自行評估辦理與否。

嘉義市政府教育處長林立生告訴中央社記者表示，嘉義市針對學校辦理校外教學、畢業旅行及參訪活動時，教育處要求各校應充分徵詢家長意願，並須取得班級7成以上家長共識外，同時要避免安排疫情較為嚴峻地區。

林立生指出，辦理校外教學、畢旅及參訪的學校，仍應落實防疫注意事項規定；後續則視疫情狀況滾動式檢討、調整。

雲林縣政府教育處長邱孝文告訴中央社記者，目前雲林的校園只有操場開放，其他校園空間不開放校外人士入園使用；即日起學校跨縣市校外教學、畢業旅行及參訪活動都暫停辦理。（編輯：陳仁華）1110407

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀