嘉義市嘉北國小3學生確診 嘉義高中教師也染疫

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嘉義市嘉北國小3名學生PCR採檢陽性，中央9日尚未公布案號，嘉義市政府表示，學校將停課至18日，採檢500多名教職員生，並加強校內環境清消。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年4月9日

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（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）嘉義市今天新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，另嘉北國民小學3名學生及國立嘉義高級中學1名教師核酸檢測（PCR）陽性，尚未公布案號，嘉北國小停課到18日。

嘉義市長黃敏惠下午舉行線上記者會表示，嘉北國小相關班級、教職員工及安親班接觸者須回校採檢，嘉義市政府衛生局已安排醫護進校協助採檢作業，收到通知的家長和學生配合醫護人員採檢。

她說，嘉義高中已發出細胞簡訊，通知相關班級和教職員工到台中榮民總醫院嘉義分院專案採檢，收到通知的家長和學生須配合採檢。

嘉市府教育處長林立生告訴中央社記者，目前已對嘉北國小14班、500多名教職員生PCR；嘉義市各國中小及幼兒園校外教學及畢業旅行即日起暫緩辦理，各校園室內、外場館即日起暫停外借，校園相關區域及設施（含戶外操場）暫停開放。

林立生說，補習班及課照中心防疫工作應更嚴謹落實，實施預防性停課措施，如果補習班及課照中心教職員生有1人確診，全班停課10天；班內有居家隔離者，全班至少停課2天；有1人收到自主健康管理單或收到相關通知並有症狀者，授權補教業者自行決定至少停課1天，停課期間應落實清潔消毒。（編輯：李明宗）1110409