桃園新增25例本土確診 3人感染源待釐清

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（中央社記者吳睿騏桃園11日電）桃園市今天新增25例本土確診，4例是居隔期間採檢確診、10例與外縣市確診者接觸或有相關旅遊史衍生、8例為職場及校園接觸有關，這22例有明確感染源，另3例感染源待釐清。

桃園市政府下午發布新聞稿指出，中央流行疫情指揮中心公布桃園今天新增25例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例、24例境外移入個案。目前桃園市居家隔離人數為3146人，市府將持續追蹤匡列、居隔採檢，降低疫情擴散。

新聞稿中，桃園市衛生局長王文彥表示，在今天的25例本土確診中，4例是由已知傳播鏈衍生，分別為網購電商工作室新增3例、嘉義某營區群聚新增1例，這4例皆為居隔期間採檢確診無社區風險。

王文彥說，與外縣市確診者接觸或有相關旅遊史衍生個案共有7案、10例，分別為蘆竹家庭聚餐相關1例、台南白河親友旅行團相關3例、高雄個案接觸者相關2例、台中某直銷公司相關1例。

新竹保母確診個案接觸者相關1例、宜蘭同事確診個案接觸相關1例、新北中古車業老闆確診個案接觸相關1例。這10例都為匡列居隔採檢確診，有明顯感染來源、社區風險低。

王文彥指出，與職場及校園接觸相關共計4案、8例，包括龍華科技大學1例、龜山區楓樹國小2例，以及某職場相關2例、某工程公司3例，這2處職場都是因同辦公室員工及同住家人匡列採檢確診。

王文彥提到，另有3案的感染源關聯性待調查，包括在某職場1例，其工作地不固定；新北市轉入逃逸移工案1例；另有1例為母親開設越南小吃店，個案因有症狀就醫採檢後確診。市府將這3例暫列為獨立個案，並持續追蹤匡列。

王文彥說，市府也針對楓樹國小確診學生出入的補習班進一步疫調，並擴大匡列相關班級及密切接觸者，預計今天採檢1200人，目前仍在採檢中。

桃園市府表示，桃園社區採檢站今天共採檢1009人，民眾若有足跡重疊、或覺得有需要都可前往採檢，若出現疑似症狀，可撥打1922或0800-033-355專線通報，並佩戴醫用口罩盡速就醫。（編輯：戴光育）1110411