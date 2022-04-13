高中藝才班特招首見 停課學生須附快篩證明

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（中央社記者陳至中台北13日電）高中藝術才能班特招中，音樂班、舞蹈班的術科考試將於16到18日登場，由於近日COVID-19本土案例增加，考生所屬學校、班級若停課，須檢附24小時內快篩陰性證明，才能應考。

藝才班特招是為音樂、美術、舞蹈、戲劇性向明確學生設計的入學管道，依據術科測驗分數和志願序分發，國中教育會考（會考）成績只作為入學門檻。111學年度術科測驗時間，美術班和戲劇班為4月9日、10日，音樂班和舞蹈班則是4月16日到18日，總招生名額為2024名。

近期台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土案例增加，許多學校停課。教育部師資培育及藝術教育司科長彭寶樹今天接受中央社電訪指出，術科測驗考場所在學校如果停課，會延後一週舉行考試，以便學校進行大規模清潔消毒，但目前相關學校都未停課。

確診或被匡列居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理、自主健康管理的考生，一律不能參加考試，改為參加補考。彭寶樹說，舞蹈班補考為5月7日；音樂班則因涉及指定曲，須提前一個月公布讓考生準備，因此補考日期較晚，選定為5月28日。

至於所屬學校（國中）或班級停課的考生，仍可參加考試，但今年特別規定，須附上測驗前24小時內快篩或PCR檢驗陰性證明。

彭寶樹表示，去年術科考試時本土案例並不多，防疫規範沒那麼嚴格，今年則因近期本土案例增加，並考量考生年紀較小，因而採取較嚴格的防疫規範。

彭寶樹表示，考生所屬學校若是在考試當天才宣布停課，試場備有醫療人員協助快篩，考生不必擔心。但如果是在幾天前就知道停課，仍建議於考前一天自行使用快篩試劑，早點知道檢驗結果，也較能安心應試。

另外，吹奏類、聲樂考試等需要脫下口罩的考試，考生須檢附完整接種2劑疫苗且滿14日證明，或是測驗前48小時內快篩、PCR陰性證明。

舞蹈類的術科考試仍要戴口罩，彭寶樹表示，受限於場地，會是一組學生一起應考，難以保持安全距離，因此仍要求戴口罩。去年10月就有建議各校相關課程要戴口罩上課，讓學生提前適應。（編輯：張芷瑄）1110413