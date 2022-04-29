早安世界》本土確診破萬 輝瑞BNT兒童疫苗估5月中到貨
本土確診破萬 輝瑞BNT兒童疫苗估5月中到貨
國內COVID-19本土個案28日新增1萬1353例，為疫情出現以來首次破萬，其中以新北市4552人最多，另新增2人死亡，年齡介於60至70多歲，都未曾接種疫苗。為加強全民疫苗覆蓋率，衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，28日下午已完成輝瑞BNT疫苗最新採購的簽約，包含兒童疫苗，現正準備出廠作業，希望能在5月中旬或更早到貨。他也指出，食藥署專家會議已通過輝瑞BNT兒童疫苗緊急使用授權（EUA），可供5歲至11歲使用。（看完整報導）
快篩試劑賣得快 2000萬劑完售再啟動實名制第2波
快篩實名制開賣首日，截至28日中午已賣出24.4萬份，不少藥局開門不到半小時就火速售完。疫情指揮官陳時中說，這一波目標賣出2000萬劑，代表約400萬家庭可備有快篩試劑，這波賣完再啟動第2波。經濟部表示，指揮中心已準備1億7000萬劑快篩試劑，將協助企業增產，進口量能也會持續增加，目前每週平均1100萬劑快篩試劑投入於實名制、地方政府、企業、零售通路等。陳時中也說明，考量快篩實名制已上路，為保全防疫量能，調整3+4隔離新制的快篩試劑發放數量，成人（含大學以上學生）發放從5劑減為3劑，國小至高中學生發放2劑。（看完整報導）
明起降溫下週雨水多 北台灣5/2清晨低溫探18度
中央氣象局表示，29日台南、高雄和屏東地區仍可能有攝氏36度以上高溫，午後有鋒面通過，東北風也將增強，30日起逐漸降溫，5月1日東北風再增強，預估5月2日清晨將出現近日最低溫，北台灣約18、19度，局部地區會再低一點，南台灣低溫約20度左右。此外，預估下週水氣多，降雨不斷。（看完整報導）
出口暢旺 主計總處第1季經濟成長概估3.06%優於預期
台灣近來出口暢旺，行政院主計總處公布2022年第1季經濟成長率概估為3.06%，優於預期，主因是台灣受惠於新興科技應用需求續強，加上供應鏈缺料狀況改善，以及產品漲價等，商品出口優於預期。不過今年國際局勢動盪，俄烏戰事也加劇通膨壓力，主計長朱澤民日前坦言全年經濟成長率可能下修，但應可達到4%以上。（看完整報導）
央行理事：台灣實質房價累計漲幅全球前段班 必要時祭第5波管制
央行3月理監事會決議升息1碼，但不調整房市管控措施，但根據28日公布的議事錄摘要，有理事認為，台灣實質房價累計漲幅在全球位居前幾名，應多加討論選擇性信用管制措施，暗示央行未來仍可能祭出第5波房市管控。（看完整報導）
經部設定2030年電動車市售比30% 力拚國產占6萬輛
根據行政院國發會淨零路徑規劃，2040年新售汽機車全面電動化，經濟部設定中期2030年電動汽車新售占比30%的目標，經濟部次長林全能估計，台灣每年新車銷量約40萬輛，國產車占比約5成，換算到2030年，每年出售的新車當中應該要有12萬輛為電動車，其中將力拚6萬輛為國產電動車。（看完整報導）
北市中小學校外教學暫緩 基隆國中小學生5/3起可選遠距或到校上課
台北市副市長蔡炳坤宣布，中小學在5月15日以前暫緩辦理校外教學及畢業旅行，小學原則上仍不允許辦理校慶活動，且不開放校外人士入校。基隆市長林右昌說，基隆市公私立國中小學5月2日演練「實體與遠距融合上課」模式，5月3日起全面實施，學生可以選擇遠距或在校上課。（看完整報導）
摩爾多瓦親俄地區再傳事端 烏克蘭南部刻松區5/1起用俄幣
摩爾多瓦聶斯特河沿岸與烏克蘭西部接壤，是摩爾多瓦境內一個由俄羅斯撐腰的分離地區，當地「內政部」表示，境內一處設有俄羅斯軍火庫的村落上空出現據稱是來自烏克蘭的無人機，接著這個村落便遭到襲擊。俄羅斯官方新聞社28日報導，一名官員透露，烏克闌南部遭到俄軍控制的刻松地區自5月1日起將改用俄羅斯盧布。此舉和刻松將舉辦公投一事，都被視為俄國意圖兼併這個地區的非法舉措。（看完整報導）
北京疫情擴散 杭州規定民眾每48小時內核檢1次
中國衛生當局28日說，4月以來，中國大陸COVID-19本土感染者累計55萬3251例，病例近10天持續下降。官方並表示，上海市疫情整體呈現明顯下降趨勢，社會面疫情風險正逐步降低。同時，北京市22至28日累計COVID-19感染者194例，涉疫區域增加到12個行政區；當局指出，近半感染者與聚餐有關，要求所有管控區、防範區正在營業的餐飲業暫停內用。浙江杭州市則宣布，28日起全市居民以及在杭州的所有人員必須每48小時完成至少一次核酸採樣，否則不得進入公共場所，不得使用公共交通工具等。（看完整報導）
華視臨時董事會推選鄭自隆接任董事長 總經理人選另議
華視新聞台跑馬燈接連出包後，兼任華視董事長的公廣集團董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳日前雙雙請辭。華視董事會28日召開臨時會，選出董事鄭自隆接任董事長，華視發聲明表示，將另行召開會議決議總經理人選。至於公視董事長請辭案，陳郁秀表示會依程序進行。針對總經理任命一事，兼任公視董事的華視董事邱家宜與另外3位公視董事發表聲明說，應儘速召開公視臨時董事會，認可新選出的華視董事長，然後才進行總經理的選任。（看完整報導）
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